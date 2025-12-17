A pocos días de la Navidad, el Padre Emanuel visitó los estudios de la radio y compartió una profunda reflexión sobre el significado de esta fecha para los cristianos, además de invitar a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria que lleva adelante Cáritas parroquial.

Durante la charla, el sacerdote destacó que la Navidad “no es solo una celebración social”, sino el recuerdo del nacimiento de Jesús y una oportunidad para reencontrarse con el sentido espiritual de estas fiestas. “La Navidad es Jesús. Es volver a traerlo al centro, a la mesa familiar, al corazón”, expresó.

En ese marco, señaló que muchas personas viven estas fechas atravesadas por la soledad o el dolor por la pérdida de seres queridos. “No siempre la Navidad es alegría exterior. A veces es una paz profunda, saber que Jesús viene a acompañar, a sanar heridas y a dar sentido”, reflexionó.

Por otro lado, el Padre Emanuel remarcó la importancia del tiempo de Adviento como etapa de preparación interior. “Así como María y José prepararon todo para el nacimiento de Jesús, nosotros también estamos invitados a preparar el corazón, a hacer un balance y abrirle la puerta”, explicó.

Campaña solidaria de Cáritas

En paralelo, el sacerdote convocó a colaborar con la colecta navideña organizada por Cáritas, que este año asiste a más de 60 familias de la ciudad. La iniciativa busca reunir productos típicos de las fiestas, como pan dulce, budines, turrones, maníes o sidra, para armar cajas navideñas.

Las donaciones pueden acercarse hasta el 20 de diciembre a la sede de Cáritas, ubicada detrás de la parroquia por calle 57, o bien a la radio, desde donde se realizará el traslado de los productos.

“Con un pequeño gesto, un granito de arena, se puede lograr que muchas familias celebren la Navidad de una manera digna”, sostuvo el Padre Emanuel, agradeciendo el compromiso de quienes colaboran cada año.

Finalmente, dejó un mensaje claro para toda la comunidad: “No tengamos miedo de abrirle la puerta a Jesús. Él no quita nada, lo da todo. Que esta Navidad podamos recibirlo y también acompañar a quienes están solos”.