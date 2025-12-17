Balance de fin de año en el SAMCo local
El sacerdote habló del verdadero sentido de la Navidad y pidió el acompañamiento de la comunidad en la colecta solidaria que impulsa Cáritas para ayudar a familias de la ciudad.Villa Cañás17/12/2025GASTON PAROLA
A pocos días de la Navidad, el Padre Emanuel visitó los estudios de la radio y compartió una profunda reflexión sobre el significado de esta fecha para los cristianos, además de invitar a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria que lleva adelante Cáritas parroquial.
Durante la charla, el sacerdote destacó que la Navidad “no es solo una celebración social”, sino el recuerdo del nacimiento de Jesús y una oportunidad para reencontrarse con el sentido espiritual de estas fiestas. “La Navidad es Jesús. Es volver a traerlo al centro, a la mesa familiar, al corazón”, expresó.
En ese marco, señaló que muchas personas viven estas fechas atravesadas por la soledad o el dolor por la pérdida de seres queridos. “No siempre la Navidad es alegría exterior. A veces es una paz profunda, saber que Jesús viene a acompañar, a sanar heridas y a dar sentido”, reflexionó.
Por otro lado, el Padre Emanuel remarcó la importancia del tiempo de Adviento como etapa de preparación interior. “Así como María y José prepararon todo para el nacimiento de Jesús, nosotros también estamos invitados a preparar el corazón, a hacer un balance y abrirle la puerta”, explicó.
Campaña solidaria de Cáritas
En paralelo, el sacerdote convocó a colaborar con la colecta navideña organizada por Cáritas, que este año asiste a más de 60 familias de la ciudad. La iniciativa busca reunir productos típicos de las fiestas, como pan dulce, budines, turrones, maníes o sidra, para armar cajas navideñas.
Las donaciones pueden acercarse hasta el 20 de diciembre a la sede de Cáritas, ubicada detrás de la parroquia por calle 57, o bien a la radio, desde donde se realizará el traslado de los productos.
“Con un pequeño gesto, un granito de arena, se puede lograr que muchas familias celebren la Navidad de una manera digna”, sostuvo el Padre Emanuel, agradeciendo el compromiso de quienes colaboran cada año.
Finalmente, dejó un mensaje claro para toda la comunidad: “No tengamos miedo de abrirle la puerta a Jesús. Él no quita nada, lo da todo. Que esta Navidad podamos recibirlo y también acompañar a quienes están solos”.
El instituto educativo de Villa Cañás realizó su balance anual, destacó nuevos convenios de formación profesional y anticipó propuestas para 2026.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
Con actividades culturales, nuevos socios y una agenda diversa, la institución reafirma su rol clave en la vida cultural de la ciudad y se prepara para celebrar 95 años de historia.
La institución realizó un balance del año, destacó el crecimiento del trabajo comunitario y pidió colaboración para completar cajas navideñas destinadas a familias vulnerables.
Luis Marini y Marta González repasaron el funcionamiento, los talleres y las necesidades del Centro de Jubilados, destacando el valor social de la institución.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.