Madrugada polémica en Diputados por designaciones en la AGN
El oficialismo logró aprobar tres nombramientos para la Auditoría General de la Nación en una sesión cuestionada por la oposición, que denunció irregularidades y se retiró del recinto.
La Justicia federal autorizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que habilitó el acceso al sector superior del inmueble por un lapso de hasta dos horas diarias. Según se indicó, la medida se implementará bajo monitoreo electrónico y supervisión de los funcionarios judiciales responsables de la ejecución de la pena.
En el fallo, los magistrados señalaron que la terraza es “equiparable al patio para los presos comunes” y que su utilización se ajusta a los estándares previstos en los tratados internacionales sobre derechos de las personas privadas de la libertad.
Además, el tribunal consideró que el acceso a un espacio al aire libre forma parte de las condiciones habituales de recreación contempladas para quienes cumplen condena, incluso en modalidad de arresto domiciliario.
La autorización se suma al régimen vigente que cumple la exmandataria y no modifica las condiciones generales de su detención, que continuará siendo controlada por los sistemas de monitoreo correspondientes.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.
El presidente electo de Chile eligió a la Argentina para su primera actividad internacional tras imponerse en las elecciones del domingo.
El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
La senadora de La Libertad Avanza acusó a las autoridades de la AFA de maniobras irregulares y cuestionó el manejo de fondos del fútbol argentino.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
