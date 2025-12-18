La Justicia federal autorizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que habilitó el acceso al sector superior del inmueble por un lapso de hasta dos horas diarias. Según se indicó, la medida se implementará bajo monitoreo electrónico y supervisión de los funcionarios judiciales responsables de la ejecución de la pena.

En el fallo, los magistrados señalaron que la terraza es “equiparable al patio para los presos comunes” y que su utilización se ajusta a los estándares previstos en los tratados internacionales sobre derechos de las personas privadas de la libertad.

Además, el tribunal consideró que el acceso a un espacio al aire libre forma parte de las condiciones habituales de recreación contempladas para quienes cumplen condena, incluso en modalidad de arresto domiciliario.

La autorización se suma al régimen vigente que cumple la exmandataria y no modifica las condiciones generales de su detención, que continuará siendo controlada por los sistemas de monitoreo correspondientes.