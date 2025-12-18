Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2025 tras vencer a Flamengo en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue. El partido se disputó en el Estadio Áhmad bin Ali, en Qatar, ante una gran convocatoria de público.

El encuentro comenzó con mucha cautela por parte de ambos equipos, que apostaron a la presión alta y a la salida prolija desde el fondo. Flamengo asumió mayores riesgos en ese aspecto y el PSG empezó a crecer con el correr de los minutos.

A los 11, Fabián Ruiz había abierto el marcador para el conjunto parisino, pero el VAR anuló la acción por posición adelantada. Sin embargo, la ventaja llegaría a los 38 minutos: un centro desde la derecha de João Neves no pudo ser despejado por Agustín Rossi y Khvicha Kvaratskhelia empujó la pelota para el 1-0.

En el complemento, el equipo brasileño salió con otra actitud y logró emparejar el trámite. A los 62 minutos, Marquinhos cometió penal sobre Giorgian De Arrascaeta y Jorginho fue efectivo desde los doce pasos para marcar el empate.

En el tramo final, Flamengo tuvo momentos de dominio con Gonzalo Plata como principal carta ofensiva, aunque sin la precisión necesaria para desnivelar. PSG también contó con una chance clara en la última jugada, pero no pudo concretar.

El alargue mostró a un PSG más entero físicamente y con mayor control del juego, aunque la falta de eficacia llevó la definición a los penales. Allí emergió la figura del arquero ruso Matvey Safonov, que atajó cuatro remates y fue decisivo para que el conjunto dirigido por Luis Enrique se imponga 2-1 y levante un nuevo trofeo, completando un histórico sextete en la temporada 2025.