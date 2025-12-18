Cristina Kirchner cuestionó el dólar indexado y la política económica
Política 18/12/2025
El presidente Javier Milei afirmó que para mediados de 2026, o incluso agosto de ese año, la inflación en Argentina “va a empezar con cero”. La declaración fue realizada durante una entrevista en el streaming Carajo, donde defendió el rumbo del programa económico que impulsa su gestión.
Según señaló el mandatario, la inflación anual pasó de “viajar al 17.000% a estar en torno al 24%”, y remarcó que los indicadores mayoristas ya muestran una desaceleración más marcada. En ese sentido, explicó que el Índice de Precios Mayoristas refleja antes los efectos del plan económico, mientras que el impacto en el IPC se da con mayor demora.
“Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el índice mayorista. El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC”, sostuvo Milei.
En el plano político, el Presidente destacó el desempeño electoral de La Libertad Avanza en los comicios de octubre, donde obtuvo el 41% de los votos. En ese marco, apuntó contra el kirchnerismo por lo que definió como la generación de un clima de incertidumbre económica previo a las elecciones.
Milei volvió a mencionar el concepto de “riesgo kuka”, al que asoció con el aumento del riesgo país y la falta de previsibilidad para la inversión. Según explicó, la incertidumbre desalienta el ahorro y la inversión, mientras que la estabilidad genera mejores condiciones para el crecimiento económico.
