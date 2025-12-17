La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional tras el anuncio de que las bandas cambiarias comenzarán a ajustarse por inflación a partir de 2026. Según afirmó, la medida confirma el fracaso de la política económica y refleja que “la economía está en caída libre”.

A través de un extenso mensaje, la ex mandataria sostuvo que el principal problema es la falta de consumo interno, lo que impide cualquier señal de recuperación. En ese marco, cuestionó el rumbo adoptado por la gestión de Javier Milei y realizó un repaso de los distintos esquemas monetarios anunciados desde 2023, desde la dolarización prometida en campaña hasta el actual sistema de bandas cambiarias.

Kirchner apuntó directamente contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, expresó, al referirse al aumento de las importaciones, el crecimiento del turismo emisivo, el pago de intereses de la deuda, la compra de servicios digitales en el exterior y una inversión extranjera directa negativa.

Además, cuestionó el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa es sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar un país con la gente adentro”, señaló, al tiempo que criticó frases y gestos del presidente y su equipo económico que, según dijo, no reflejan la situación que atraviesan los ciudadanos.

Finalmente, remarcó que los sucesivos anuncios de cambios en la política monetaria no lograron cumplir ninguno de los objetivos planteados y advirtió que, mientras el consumo no se reactive, la economía seguirá sin mostrar señales de mejora.