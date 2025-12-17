Cristina Kirchner cuestionó el dólar indexado y la política económica
La ex presidenta advirtió que la economía no repunta, criticó al Banco Central y apuntó contra el Gobierno por la salida de dólares del país.
La Casa Rosada empezó a enviar ATN a provincias y cerró un acuerdo con CABA para sumar respaldos a proyectos clave como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.Política 17/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional comenzó a destrabar conflictos con distintas provincias mediante el envío de fondos y acuerdos políticos, en la antesala de una semana decisiva en el Congreso, donde busca aprobar las primeras reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.
En este marco, la Casa Rosada ya giró Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Tucumán por $20.000 millones, a Misiones por $12.000 millones y a Chaco por $11.000 millones. Según fuentes oficiales, el objetivo es atender necesidades urgentes de las provincias y fortalecer el diálogo político de cara a las votaciones legislativas.
Las negociaciones están encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo reuniones con gobernadores y referentes de los bloques denominados “dialoguistas”. Tras esos encuentros, logró el aval del ministro de Economía, Luis Caputo, para habilitar los envíos de fondos.
En los próximos días, también está previsto el giro de ATN a Entre Ríos y Chubut, gobernadas por Rogelio Frigerio e Ignacio “Nacho” Torres, respectivamente, con el argumento de cubrir aguinaldos y compensar la caída de la coparticipación.
En paralelo, el oficialismo avanzó en un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación. Tras un primer malestar del PRO durante el debate del Presupuesto 2026, se incorporó un artículo que faculta al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de 2022.
Ese entendimiento permitió recomponer el vínculo con el PRO, que junto a la UCR, el MID y otros espacios conformó el interbloque “Fuerzas del Cambio”, con 22 diputados que resultan clave para el Gobierno. Con ese respaldo, el oficialismo aspira a aprobar este miércoles el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal en una sesión que se prevé extensa.
En el Senado, en tanto, la estrategia apunta a acelerar los dictámenes de la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares. La intención del bloque libertario es reunir los apoyos necesarios para llevar esos proyectos al recinto antes de fin de mes.
