Lizy Tagliani y Sebastián Nebot comenzaron el día compartiendo una noticia que conmovió a miles de seguidores. A través de sus redes sociales, la conductora y humorista publicó un video en el que lee la carta enviada por el juzgado, dirigida a Tati, el niño de 5 años que formará oficialmente parte de su familia.

En las imágenes, Lizy se muestra visiblemente emocionada mientras transmite el contenido del mensaje judicial, que marca un paso clave en este proceso tan esperado. El video rápidamente se viralizó y recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo y cariño.

Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM, el niño llevará el apellido de Sebastián Nebot, consolidando de manera formal el vínculo familiar.

La historia, que Lizy fue compartiendo con respeto y sensibilidad a lo largo del tiempo, tuvo así un desenlace cargado de emoción y alegría, celebrando un nuevo comienzo para todos los integrantes de la familia.