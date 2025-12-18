Wanda Nara presentó su nueva línea de bikinis con La Joaqui
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
La conductora compartió un emotivo video tras recibir la notificación judicial que confirma la incorporación de Tati a la familia.Espectáculos18/12/2025LORENA ACOSTA
Lizy Tagliani y Sebastián Nebot comenzaron el día compartiendo una noticia que conmovió a miles de seguidores. A través de sus redes sociales, la conductora y humorista publicó un video en el que lee la carta enviada por el juzgado, dirigida a Tati, el niño de 5 años que formará oficialmente parte de su familia.
En las imágenes, Lizy se muestra visiblemente emocionada mientras transmite el contenido del mensaje judicial, que marca un paso clave en este proceso tan esperado. El video rápidamente se viralizó y recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo y cariño.
Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM, el niño llevará el apellido de Sebastián Nebot, consolidando de manera formal el vínculo familiar.
La historia, que Lizy fue compartiendo con respeto y sensibilidad a lo largo del tiempo, tuvo así un desenlace cargado de emoción y alegría, celebrando un nuevo comienzo para todos los integrantes de la familia.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El cantante de Turf fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent tras confirmar un infarto agudo de miocardio.
El líder de Turf sufrió una descompensación cardíaca mientras realizaba un show en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde permanece fuera de peligro.
La conductora se equivocó al plantear una adivinanza en plena devolución y el momento se volvió viral entre los participantes del certamen.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El músico explicó que sigue intentando rescindir su contrato con Maxi “El Brother” y habló del impacto personal que tuvo el conflicto.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.