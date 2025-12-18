La Fórmula 1 volvió a decir presente en Argentina, esta vez a través de una exhibición que despertó el interés de fanáticos y curiosos. Una réplica casi exacta del McLaren con el que Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Pilotos 2025 llegó a Buenos Aires y fue presentada oficialmente en la Casa Central del Banco Nación, en Plaza de Mayo.

El monoplaza, identificado como MCL39, formó parte de una temporada histórica para la escudería británica. En la campaña 2025, McLaren logró 14 victorias repartidas entre Norris y Oscar Piastri. El británico cerró el año con 423 puntos, cortando la racha de cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen, mientras que el australiano sumó 410 unidades y finalizó tercero en el campeonato.

Si bien no se trata del chasis original de competencia, la unidad exhibida replica con gran fidelidad los detalles estéticos del auto utilizado en el Gran Circo. Además, la muestra incluye simuladores para que el público pueda experimentar, de manera recreativa, la sensación de conducir un Fórmula 1.

La exhibición tendrá dos escalas en el país. Del 18 al 23 de diciembre estará en el Shopping DOT de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del 26 de diciembre al 3 de enero se trasladará al Paseo Aldrey de Mar del Plata.

Con estos resultados, McLaren celebró su segundo título de constructores consecutivo y el décimo de su historia en la Fórmula 1, una lista que incluye las consagraciones de 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1998.

Este evento marca la segunda presencia destacada de la Fórmula 1 en Argentina durante el año, luego de la exhibición realizada entre marzo y julio en el predio de La Rural, organizada por Fenix Entertainment Group.