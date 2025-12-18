Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Una réplica del monoplaza con el que McLaren ganó el Mundial 2025 fue presentada en Plaza de Mayo y recorrerá Buenos Aires y Mar del Plata.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
La Fórmula 1 volvió a decir presente en Argentina, esta vez a través de una exhibición que despertó el interés de fanáticos y curiosos. Una réplica casi exacta del McLaren con el que Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Pilotos 2025 llegó a Buenos Aires y fue presentada oficialmente en la Casa Central del Banco Nación, en Plaza de Mayo.
El monoplaza, identificado como MCL39, formó parte de una temporada histórica para la escudería británica. En la campaña 2025, McLaren logró 14 victorias repartidas entre Norris y Oscar Piastri. El británico cerró el año con 423 puntos, cortando la racha de cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen, mientras que el australiano sumó 410 unidades y finalizó tercero en el campeonato.
Si bien no se trata del chasis original de competencia, la unidad exhibida replica con gran fidelidad los detalles estéticos del auto utilizado en el Gran Circo. Además, la muestra incluye simuladores para que el público pueda experimentar, de manera recreativa, la sensación de conducir un Fórmula 1.
La exhibición tendrá dos escalas en el país. Del 18 al 23 de diciembre estará en el Shopping DOT de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del 26 de diciembre al 3 de enero se trasladará al Paseo Aldrey de Mar del Plata.
Con estos resultados, McLaren celebró su segundo título de constructores consecutivo y el décimo de su historia en la Fórmula 1, una lista que incluye las consagraciones de 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1998.
Este evento marca la segunda presencia destacada de la Fórmula 1 en Argentina durante el año, luego de la exhibición realizada entre marzo y julio en el predio de La Rural, organizada por Fenix Entertainment Group.
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.