Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet venció 1-0 al Sevilla de Matías Almeyda en Mendizorroza y avanzó a los octavos de final del certamen.Deportes18/12/2025GASTON PAROLA
El Deportivo Alavés dio un paso importante en la Copa del Rey al imponerse por 1-0 frente al Sevilla, en el marco de los 16avos de final del torneo. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio de Mendizorroza y tuvo como protagonistas a dos entrenadores argentinos: Eduardo “Chacho” Coudet y Matías Almeyda.
El desarrollo del partido fue parejo durante gran parte de la noche, con pocas situaciones claras y mucho orden táctico. Recién a los 34 minutos del segundo tiempo se rompió el cero, cuando el defensor sevillano Andrés López cometió una infracción dentro del área. El árbitro sancionó penal y Carlos Vicente fue el encargado de ejecutarlo con precisión para marcar el único gol del encuentro.
En el conjunto local también tuvieron participación jugadores argentinos. Nahuel Tenaglia fue titular y completó los 90 minutos, mientras que Lucas Boyé ingresó en el tramo final del partido, aportando presencia ofensiva en los minutos decisivos.
Tras el triunfo, Coudet destacó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa y valoró el crecimiento colectivo: “Hemos merecido la victoria. Me gusta porque estamos sosteniendo lo que hacemos bien y veo al equipo mejorando. Debutar contra un rival de jerarquía no es fácil”, expresó el entrenador.
Por su parte, Almeyda analizó la eliminación y remarcó la necesidad de enfocarse en el torneo local: “La mente la venimos trabajando hace rato. Hay que ir con los pies sobre la tierra y concentrarnos en el campeonato y en lo que buscamos”, señaló.
El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se realizará el próximo 7 de enero y contará con la presencia de los principales equipos del fútbol español, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
En cuanto a la actualidad en La Liga, el Sevilla viene de una contundente victoria por 4-0 ante el Real Oviedo, resultado que le permitió escalar posiciones y ubicarse noveno con 20 puntos. El Alavés, en tanto, se encuentra en el 12° lugar con 18 unidades, atravesando una campaña irregular pero con un envión anímico importante tras la clasificación copera.
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.