El Deportivo Alavés dio un paso importante en la Copa del Rey al imponerse por 1-0 frente al Sevilla, en el marco de los 16avos de final del torneo. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio de Mendizorroza y tuvo como protagonistas a dos entrenadores argentinos: Eduardo “Chacho” Coudet y Matías Almeyda.

El desarrollo del partido fue parejo durante gran parte de la noche, con pocas situaciones claras y mucho orden táctico. Recién a los 34 minutos del segundo tiempo se rompió el cero, cuando el defensor sevillano Andrés López cometió una infracción dentro del área. El árbitro sancionó penal y Carlos Vicente fue el encargado de ejecutarlo con precisión para marcar el único gol del encuentro.

En el conjunto local también tuvieron participación jugadores argentinos. Nahuel Tenaglia fue titular y completó los 90 minutos, mientras que Lucas Boyé ingresó en el tramo final del partido, aportando presencia ofensiva en los minutos decisivos.

Tras el triunfo, Coudet destacó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa y valoró el crecimiento colectivo: “Hemos merecido la victoria. Me gusta porque estamos sosteniendo lo que hacemos bien y veo al equipo mejorando. Debutar contra un rival de jerarquía no es fácil”, expresó el entrenador.

Por su parte, Almeyda analizó la eliminación y remarcó la necesidad de enfocarse en el torneo local: “La mente la venimos trabajando hace rato. Hay que ir con los pies sobre la tierra y concentrarnos en el campeonato y en lo que buscamos”, señaló.

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se realizará el próximo 7 de enero y contará con la presencia de los principales equipos del fútbol español, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

En cuanto a la actualidad en La Liga, el Sevilla viene de una contundente victoria por 4-0 ante el Real Oviedo, resultado que le permitió escalar posiciones y ubicarse noveno con 20 puntos. El Alavés, en tanto, se encuentra en el 12° lugar con 18 unidades, atravesando una campaña irregular pero con un envión anímico importante tras la clasificación copera.