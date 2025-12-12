La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a expresarse públicamente este jueves con un extenso mensaje en redes sociales, en el que cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, luego de que el INDEC informara una inflación del 2,5% correspondiente a noviembre.

En su publicación, la exmandataria señaló que la baja del índice inflacionario se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria”, aludiendo a recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y recursos para las provincias. En ese marco, también mencionó el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares y la toma de deuda externa por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó Cristina Kirchner, retomando una frase que se convirtió en eje de su crítica al rumbo económico actual. El posteo marcó su regreso a intervenciones políticas extensas, tras varios meses de menor exposición pública.

Además, comparó el actual escenario con noviembre de 2015, durante el final de su gestión, y sostuvo que en ese momento la inflación era más baja y el país no mantenía deudas con el FMI. También incluyó cuestionamientos a dirigentes opositores de aquella etapa, acompañados por una imagen a la que hizo referencia de manera irónica.

En el cierre de su mensaje, la exvicepresidenta reivindicó políticas de sus gobiernos, como los niveles salariales y jubilatorios, el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y el desarrollo científico y satelital. Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue difundido desde su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra con movilidad reducida tras una reciente intervención quirúrgica.