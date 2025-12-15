Choque de camiones en la Ruta 33 entre Villegas y Piedritas
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
María Teresa y Santa Isabel avanzan con un trabajo articulado que permitirá optimizar recursos y fortalecer la infraestructura vial rural.
Los intendentes de María Teresa y Santa Isabel, Gonzalo Goyechea y Pablo Giorgis, pusieron en marcha un importante operativo conjunto destinado a la mejora de caminos rurales en ambas jurisdicciones.
La iniciativa contempla la llegada de formaciones ferroviarias a la localidad de Carmen, desde donde se organiza el traslado del material hacia María Teresa y Santa Isabel. En cada operativo se movilizan alrededor de 1.500 toneladas de piedra, que luego son distribuidas en sectores estratégicos del ejido rural.
Según indicaron desde ambas gestiones, el trabajo articulado permite optimizar recursos y reducir costos, al tiempo que genera oportunidades para transportistas locales que participan activamente en el traslado de las cargas.
El objetivo central es recuperar y mantener caminos fundamentales para la producción agropecuaria, el tránsito cotidiano y el desarrollo económico de la región. Además, el operativo cuenta con la colaboración de las autoridades de Carmen, que facilitan la logística vinculada al esquema ferroviario.
En este marco, destacaron que la coordinación entre distintos Estados locales se consolida como una herramienta clave para dar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades y potenciar el desarrollo regional.
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
Una muestra educativa reunió a instituciones de Santa Isabel, María Teresa y Venado Tuerto para exhibir proyectos de energía solar, biodigestores y reciclaje. La comunidad destacó el compromiso ambiental de la escuela.
El siniestro ocurrió entre Melincué y Carreras y dejó la ruta con una mano interrumpida. Uno de los camiones no pudo ser removido.
La comuna realizó el acto de jura y asunción de sus nuevas autoridades, ratificando la continuidad de la gestión encabezada por Cristian Vincenti.
El dirigente de Unidos sucedió a Sergio Busquet y presentó a la nueva Comisión Comunal en un acto público frente a la sede local.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.