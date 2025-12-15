Los intendentes de María Teresa y Santa Isabel, Gonzalo Goyechea y Pablo Giorgis, pusieron en marcha un importante operativo conjunto destinado a la mejora de caminos rurales en ambas jurisdicciones.

La iniciativa contempla la llegada de formaciones ferroviarias a la localidad de Carmen, desde donde se organiza el traslado del material hacia María Teresa y Santa Isabel. En cada operativo se movilizan alrededor de 1.500 toneladas de piedra, que luego son distribuidas en sectores estratégicos del ejido rural.

Según indicaron desde ambas gestiones, el trabajo articulado permite optimizar recursos y reducir costos, al tiempo que genera oportunidades para transportistas locales que participan activamente en el traslado de las cargas.

El objetivo central es recuperar y mantener caminos fundamentales para la producción agropecuaria, el tránsito cotidiano y el desarrollo económico de la región. Además, el operativo cuenta con la colaboración de las autoridades de Carmen, que facilitan la logística vinculada al esquema ferroviario.

En este marco, destacaron que la coordinación entre distintos Estados locales se consolida como una herramienta clave para dar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades y potenciar el desarrollo regional.