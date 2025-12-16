Venado Tuerto tendrá Ingeniería Agronómica de la UNR
La carrera comenzará a dictarse en febrero de 2026, será pública y gratuita, y marca un hito para la educación superior y el desarrollo productivo regional.
El vehículo tenía pedido judicial y fue vinculado a un robo ocurrido en Huanchilla. En su interior hallaron equipos para bloquear comunicaciones y diversas herramientas.
Una camioneta Fiat Strada con pedido judicial fue secuestrada en las últimas horas en el ingreso a la ciudad de Laboulaye, en el marco de una investigación por un robo cometido en la localidad de Huanchilla.
Según informaron fuentes policiales, el vehículo había sido detectado mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 4. Tras un operativo de seguimiento, fue interceptado sin ocupantes.
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron tres mochilas que contenían guantes, pasamontañas, dos equipos de comunicación tipo handy y un equipo con 14 antenas de alta potencia utilizado como inhibidor e interceptor de señales. Este dispositivo es capaz de bloquear comunicaciones de telefonía móvil, GPS, wifi y radio.
Además, se secuestró una amoladora inalámbrica con discos de corte, diversas herramientas y una suma de dinero en efectivo, elementos que refuerzan la hipótesis investigativa.
Todo el material incautado fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, que continúa con las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
