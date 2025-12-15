El Gobierno emitió deuda por más de $32 billones
La licitación incluyó nuevos instrumentos en pesos y dólares, con vencimientos entre 2026 y 2027, en el marco del financiamiento del Tesoro.
El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal, quien aclaró que la baja no será igual en todo el país y se aplicará de manera gradual.Economía15/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que esta semana la compañía aplicará una reducción promedio del 2% en el precio de la nafta en todo el país. Según explicó, la medida responde a la dinámica del mercado y no se verá reflejada de la misma manera en todas las regiones.
Durante una entrevista televisiva, Marín señaló que la empresa realiza un seguimiento permanente de las variables que influyen en el precio final de los combustibles. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, expresó al referirse a la forma en que se implementará el ajuste.
El titular de YPF remarcó que desde el inicio de su gestión, a fines de 2023, se propuso establecer lo que definió como un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, en el cual los precios suben o bajan según la oferta y la demanda.
En cuanto al gasoil, Marín aclaró que la situación es más compleja, ya que se aplicarán ajustes diferenciados según el tipo de producto. “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, explicó.
El anuncio se da luego de un período en el que los combustibles registraron subas por encima de la inflación. En el último mes, la nafta súper aumentó alrededor del 4,5%, mientras que la inflación fue cercana al 2%. En términos interanuales, los incrementos superaron el 40% en algunos casos.
Por otro lado, Marín destacó la importancia del sector energético y el rol de Vaca Muerta en el desarrollo del país. Señaló que la competitividad y la modernización son claves para sostener las exportaciones y atraer inversiones en el largo plazo.
