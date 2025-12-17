Boca Juniors volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia y ya tiene un panorama bastante claro sobre los posibles rivales que podría enfrentar. Esto se definió tras la publicación del ranking de Conmebol, que determinó los bombos para el certamen continental.

El conjunto de la Ribera, ubicado en el cuarto lugar del ranking, integrará el bombo 1 y será cabeza de grupo. Allí compartirá lugar con Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle y Liga de Quito. En caso de que este último no logre clasificarse, su lugar será ocupado por Libertad de Paraguay.

Por reglamento, Boca evitará cruzarse con esos equipos y también con el resto de los clubes argentinos que ya están clasificados: Lanús y Estudiantes (bombo 2), Rosario Central (bombo 3), Platense e Independiente Rivadavia (bombo 4). El único equipo nacional con el que podría enfrentarse es Argentinos Juniors, siempre y cuando supere la fase previa, ya que en ese caso no rige la restricción de país.

Con ese escenario, los posibles rivales de Boca en la fase de grupos serían:

Bombo 2:

Libertad (Paraguay) o Barcelona (Ecuador), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil) o Universitario (Perú), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Junior (Colombia).

Bombo 3:

Universitario (Perú) o Vasco da Gama (Brasil), Universidad de Chile, Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco (Perú).

Bombo 4:

Universidad Central (Venezuela), Mirassol (Brasil) o alguno de los equipos que logre avanzar desde la fase 3 del repechaje.

La fase previa comenzará a definirse este miércoles desde las 12, cuando se realice el sorteo en la sede de Conmebol en Luque. Allí participarán, entre otros, Argentinos Juniors, The Strongest, Bahía, Botafogo, Alianza Lima y Sporting Cristal.

En este marco, lo positivo para Boca es que evitará a varios de los brasileños más poderosos, a los dos grandes de Uruguay y a casi todos los equipos argentinos. Como contrapartida, aumentan las chances de jugar en la altura de Bolivia o realizar viajes extensos a países como Colombia o Venezuela.

El sorteo de la fase de grupos aún no tiene fecha confirmada, pero se estima que se realizará a fines de marzo, una vez definidos los cuatro equipos que accedan desde la instancia preliminar.