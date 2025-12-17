Megaoperativo antidroga en Córdoba: siete detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.

Sociedad17/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
600125075_18070474862377787_1212693211311795713_n.webp?stp=dst-jpg_s720x720_tt6&_nc_cat=111&ccb=1-7&

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarrolla este martes un importante operativo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Hasta el momento, el procedimiento dejó como saldo al menos siete personas detenidas, todas vinculadas a una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Entre los aprehendidos se encuentra un ciudadano de origen brasileño, según informó el medio InfoToledo.

Durante los allanamientos, los efectivos lograron secuestrar más de 20.000 dosis de drogas químicas y cocaína, además de armas de fuego y automóviles de alta gama, elementos que formarían parte de la logística utilizada por la banda.

El operativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones ni más secuestros en las próximas horas. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la información será ampliada a medida que avancen las actuaciones judiciales.

Te puede interesar
Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias