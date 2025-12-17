Megaoperativo antidroga en Córdoba: siete detenidos

Los Simpson cumplen 36 años desde su estreno
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante múltiples allanamientos y secuestró más de 20 mil dosis de drogas, además de armas y vehículos.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarrolla este martes un importante operativo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
Hasta el momento, el procedimiento dejó como saldo al menos siete personas detenidas, todas vinculadas a una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Entre los aprehendidos se encuentra un ciudadano de origen brasileño, según informó el medio InfoToledo.
Durante los allanamientos, los efectivos lograron secuestrar más de 20.000 dosis de drogas químicas y cocaína, además de armas de fuego y automóviles de alta gama, elementos que formarían parte de la logística utilizada por la banda.
El operativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones ni más secuestros en las próximas horas. Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la información será ampliada a medida que avancen las actuaciones judiciales.
