Detectan medicamentos en el Río de la Plata
Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de fármacos de uso común en ríos y arroyos que desembocan en el estuario.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Seguridad porteña tras considerar que el accionar fue contrario a la ética y el decoro exigidos a la fuerza.Sociedad16/12/2025LORENA ACOSTA
La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la exoneración de Nicole Gabriela Verón, oficial de la Policía de la Ciudad, luego de que se viralizaran videos de contenido erótico en los que utilizaba el uniforme oficial.
La decisión quedó formalizada a través de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde se argumenta que la conducta de la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, y que resulta incompatible con los valores que rigen la vocación policial.
Los videos comenzaron a circular en redes sociales, principalmente en TikTok, y generaron una fuerte polémica. Posteriormente, se conoció que la joven de 25 años había abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans, donde ofrecía contenido erótico pago.
En declaraciones públicas previas a la resolución, Verón manifestó su arrepentimiento por haber utilizado el uniforme en los videos y aseguró que no tuvo intención de ofender a la institución. También señaló que actualmente continúa generando contenido, pero sin símbolos ni indumentaria oficial.
Desde junio, la oficial se encontraba de licencia médica a raíz de una situación de violencia de género sufrida con su expareja. Además, había denunciado un presunto episodio de acoso por parte de un superior ante el Ministerio Público Fiscal.
Finalmente, este martes se confirmó la baja definitiva de la fuerza mediante la resolución administrativa correspondiente, que puso fin a su vínculo con la Policía de la Ciudad.
Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de fármacos de uso común en ríos y arroyos que desembocan en el estuario.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
ANMAT y SENASA aconsejan no consumir un lote específico de queso Cremón doble crema por riesgo microbiológico, aun cuando esté vencido o congelado.
La iniciativa busca reducir el estrés y la ansiedad en pacientes pediátricos mediante visitas controladas de perros, bajo un protocolo oficial elaborado junto al Imusa.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.