La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la exoneración de Nicole Gabriela Verón, oficial de la Policía de la Ciudad, luego de que se viralizaran videos de contenido erótico en los que utilizaba el uniforme oficial.

La decisión quedó formalizada a través de una resolución firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde se argumenta que la conducta de la agente “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, y que resulta incompatible con los valores que rigen la vocación policial.

Los videos comenzaron a circular en redes sociales, principalmente en TikTok, y generaron una fuerte polémica. Posteriormente, se conoció que la joven de 25 años había abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans, donde ofrecía contenido erótico pago.

En declaraciones públicas previas a la resolución, Verón manifestó su arrepentimiento por haber utilizado el uniforme en los videos y aseguró que no tuvo intención de ofender a la institución. También señaló que actualmente continúa generando contenido, pero sin símbolos ni indumentaria oficial.

Desde junio, la oficial se encontraba de licencia médica a raíz de una situación de violencia de género sufrida con su expareja. Además, había denunciado un presunto episodio de acoso por parte de un superior ante el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, este martes se confirmó la baja definitiva de la fuerza mediante la resolución administrativa correspondiente, que puso fin a su vínculo con la Policía de la Ciudad.