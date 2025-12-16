Con apenas 14 años, Nata decidió contar su historia y expresar un deseo tan simple como profundo: tener una familia. Lo hizo a través de un video grabado con un arbolito de Navidad de fondo, donde habló con sinceridad sobre su necesidad de sentirse cuidado y contenido.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron una respuesta histórica. Según se informó, ya son más de 500 las familias que se anotaron para iniciar el proceso de adopción, provenientes de distintos puntos de la Argentina e incluso del exterior.

La historia de Nata está atravesada por situaciones de abuso, abandono y una larga espera dentro del sistema de protección. Su testimonio no solo conmovió, sino que también volvió a poner en agenda una problemática poco visible: la adopción de adolescentes, que suele ser uno de los tramos más complejos dentro del sistema.

“Mi deseo es sentirme cuidado y contenido, tener una mamá y un papá”, expresó el joven, con una valentía que despertó empatía y reflexión en miles de personas.

Ahora comienza una etapa clave. El proceso será evaluado y acompañado por la Justicia y los organismos de niñez, con el objetivo de garantizar que el derecho de Nata a vivir en familia se concrete de manera responsable y segura.