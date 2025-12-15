De la cárcel a TikTok: la historia de Aldana Ojeda
Investigadores del CONICET y la Universidad de La Plata confirmaron la presencia de fármacos de uso común en ríos y arroyos que desembocan en el estuario.Sociedad15/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un estudio realizado por investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata confirmó la presencia de medicamentos como paracetamol, ibuprofeno y sildenafil —conocido comercialmente como viagra— en el Río de la Plata y en distintos cursos de agua que lo alimentan.
La investigación se llevó adelante en afluentes clave de la región metropolitana bonaerense, entre ellos los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, además de los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y el Espinillo. Las cuencas analizadas atraviesan zonas rurales y urbanas de La Plata, Berisso, Ensenada y el partido de Magdalena.
Según detallaron los especialistas, se tomaron muestras en distintos puntos de cada curso de agua, desde áreas agrícolas y ganaderas hasta sectores densamente urbanizados. Los resultados muestran que, a mayor concentración poblacional, mayor es la cantidad y diversidad de fármacos detectados.
En zonas rurales se identificaron en promedio entre dos y tres medicamentos, mientras que en los tramos urbanos se hallaron residuos de casi la totalidad de los 16 fármacos buscados. Entre los más frecuentes aparece la carbamazepina, utilizada para tratar epilepsia, seguida por paracetamol, ibuprofeno y atenolol, un medicamento para afecciones cardíacas.
La becaria del CONICET y primera autora del trabajo, Daniela Pérez, explicó que factores como la época del año y los hábitos sociales influyen en los resultados. En ese sentido, indicó que el sildenafil presenta mayor presencia durante el verano, mientras que en invierno aumentan otros fármacos vinculados a enfermedades respiratorias, como el salbutamol.
Por su parte, el investigador Pedro Carriquiriborde señaló que estos residuos llegan al ambiente principalmente a través de la excreción humana y animal, así como por la eliminación incorrecta de medicamentos. Además, expresó preocupación por los elevados niveles de paracetamol detectados, que superan los registros internacionales.
El estudio también advierte que los cursos de agua que reciben descargas de plantas de tratamiento cloacal presentan mayores niveles de contaminación, aunque los valores siguen siendo altos incluso en zonas sin cloacas. Esto sugiere la incidencia de descargas clandestinas, pozos ciegos y posibles filtraciones desde rellenos sanitarios mal impermeabilizados.
Finalmente, los investigadores remarcaron la necesidad de tomar conciencia sobre el destino final de los medicamentos y su impacto ambiental, ya que estos residuos terminan afectando al agua, al suelo y, en consecuencia, a todos los seres vivos.
