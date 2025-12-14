Un violento episodio ocurrido en la madrugada de este domingo conmocionó a la provincia de Jujuy. Un chico de 15 años fue asesinado a puñaladas por una patota a la salida de una fiesta de egresados que se realizaba en una vivienda del barrio Tupac Amaru, en la zona de Alto Comedero.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Juan Vanega. El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 en la intersección de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical. El adolescente había salido del festejo junto a un amigo de 13 años para dirigirse a un comercio cercano.

En ese trayecto, ambos fueron interceptados por un grupo de jóvenes que, casi sin mediar palabras, los atacaron con un arma blanca. Testigos indicaron que la agresión fue directa y extremadamente violenta. Vanega recibió varias puñaladas e intentó escapar, pero cayó sin vida a unos 20 metros del lugar del ataque.

Personal del SAME acudió rápidamente, aunque solo pudo constatar el fallecimiento del menor. Su amigo también resultó herido por un puntazo, pero se encuentra fuera de peligro.

Vecinos de la zona relataron que en la casa donde se desarrollaba la fiesta había un importante movimiento de jóvenes y que, tras el ataque, muchos escaparon al ver la sangre. Algunos testimonios señalaron que el hecho podría estar vinculado a una disputa territorial entre barrios.

Tras un operativo de rastrillaje realizado por la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, la Policía detuvo a dos adolescentes, un varón de 15 años y una joven de 16, quienes quedaron sospechados del homicidio. Ambos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los detenidos.