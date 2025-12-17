Los Simpson cumplen 36 años desde su estreno
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
El hecho ocurrió en el barrio Parque Hermoso. Murieron 28 animales y la mujer falleció tras ingerir la misma sustancia.Sociedad17/12/2025SOFIA ZANOTTI
Una profunda conmoción se vive en Mar del Plata tras conocerse un trágico episodio ocurrido en el barrio Parque Hermoso, donde una mujer de 64 años envenenó a sus perros y gatos y luego se quitó la vida utilizando la misma sustancia tóxica.
El hecho fue descubierto por vecinos de la zona, ubicada en calle 200 entre 11 y 9, quienes alertaron al 911 luego de notar movimientos extraños y un inusual silencio en la vivienda, donde habitualmente se veía circular a numerosas mascotas.
Según relataron algunos residentes, la mujer había sido vista manipulando una sustancia peligrosa días antes. Otros, en cambio, señalaron que simplemente dejaron de ver a los animales que solían estar en el lugar.
Personal de la Policía Bonaerense y del SAME ingresó al domicilio tras forzar la puerta principal, ya que no obtuvieron respuesta. En el interior, encontraron a la mujer aún con vida pero inconsciente, con claros signos de intoxicación. Minutos después, falleció pese a la asistencia médica.
Dentro de la vivienda se hallaron los cuerpos sin vida de al menos 16 perros y 12 gatos, además de un chimango que se encontraba en una jaula. En total, ocho animales lograron sobrevivir al envenenamiento; tres de ellos permanecen en estado delicado y quedaron bajo el cuidado de una vecina del barrio.
La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien la caratuló como “averiguación de causales de muerte”. De acuerdo a testimonios de personas cercanas, la mujer no tenía antecedentes psiquiátricos ni denuncias previas por maltrato animal.
En este contexto, organizaciones y activistas por los derechos de los animales anunciaron que realizarán actividades en Mar del Plata para visibilizar y generar conciencia sobre la acumulación compulsiva de mascotas y la importancia del acompañamiento social y comunitario en estos casos.
