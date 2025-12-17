El dólar oficial alcanzó este martes su nivel más alto de diciembre luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara cambios en el esquema de bandas cambiarias que comenzarán a regir desde enero de 2026.

Durante la jornada, el dólar mayorista tocó los $1.455, aunque luego moderó la suba y cerró en $1.451, ubicándose a un 4,7% del techo del corredor cambiario. El movimiento se produjo tras la confirmación de que las bandas de flotación pasarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación.

Hasta ahora, el piso y el techo del esquema se actualizaban a un ritmo del 1% mensual. Sin embargo, a partir del 1° de enero de 2026, ese ajuste será del 2,5%, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, según informó la autoridad monetaria.

En este contexto, el dólar minorista subió $15 y cerró en $1.480 en el Banco Nación. Los dólares financieros también acompañaron la tendencia: el MEP avanzó un 0,8% hasta $1.504,30, el contado con liquidación (CCL) trepó 1% y se ubicó en $1.544,69, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.500.

Además, los contratos de dólar futuro registraron subas en todos los plazos. Para enero, el valor se ubicó en $1.497,50 y para febrero en $1.526. Las mayores variaciones se observaron en mayo, con un incremento del 1,5% hasta $1.622, y en junio, con una suba del 1,4% hasta $1.656.

Desde el BCRA explicaron que, al no ajustar las bandas por la inflación de Estados Unidos, el techo del corredor cambiario se incrementa en términos reales con el paso del tiempo. No obstante, remarcaron que el esquema seguirá funcionando como un mecanismo para limitar movimientos bruscos del tipo de cambio.