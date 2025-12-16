El dólar oficial registró una suba este martes 16 de diciembre de 2025 y volvió a ubicarse en valores elevados en el Banco Nación, en una jornada marcada por la expectativa cambiaria.

Según la cotización oficial, la divisa estadounidense se ofrece a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, reflejando un nuevo ajuste en el tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar blue se vende también a $1.480, luego de un inicio de semana con una fuerte suba en las cuevas del microcentro porteño. En el mercado informal, la moneda norteamericana se compra a $1.460.

En este contexto, los distintos tipos de cambio continúan mostrando tensión y son seguidos de cerca por el mercado, en medio de las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional.