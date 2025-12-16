Dólar hoy: cómo abrió el mercado este 11 de diciembre
El dólar abrió la jornada con movimientos moderados en el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros, en un contexto marcado por la volatilidad.
La divisa oficial mostró un nuevo ajuste este martes 16 de diciembre, mientras que el dólar blue continúa con valores elevados en el mercado paralelo.Mercados16/12/2025SOFIA ZANOTTI
El dólar oficial registró una suba este martes 16 de diciembre de 2025 y volvió a ubicarse en valores elevados en el Banco Nación, en una jornada marcada por la expectativa cambiaria.
Según la cotización oficial, la divisa estadounidense se ofrece a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, reflejando un nuevo ajuste en el tipo de cambio oficial.
Por su parte, el dólar blue se vende también a $1.480, luego de un inicio de semana con una fuerte suba en las cuevas del microcentro porteño. En el mercado informal, la moneda norteamericana se compra a $1.460.
En este contexto, los distintos tipos de cambio continúan mostrando tensión y son seguidos de cerca por el mercado, en medio de las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional.
El dólar oficial opera estable y el blue apenas se mueve, en una jornada marcada por la expectativa de anuncios económicos del Gobierno.
El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.
El ministro de Economía volvió a rechazar que exista un atraso cambiario y destacó el crecimiento de las exportaciones, pese a los cuestionamientos del sector privado.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
