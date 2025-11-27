Caputo defendió el valor del dólar frente a nuevas críticas

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a responder públicamente a los economistas y referentes del sector privado que advierten sobre un supuesto atraso cambiario. A través de una publicación en su cuenta oficial, aseguró que el tipo de cambio vigente no sólo no está rezagado, sino que acompaña un aumento significativo en las exportaciones.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, escribió junto a un gráfico que mostraba el incremento de las ventas al exterior.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda apuntan a contrarrestar las críticas que señalan que el dólar “está barato” y que esa situación podría afectar la competitividad y generar mayor presión sobre la actividad industrial. En los últimos meses, distintos economistas y cámaras empresarias advirtieron sobre cierres de plantas o reemplazos de líneas de producción por importaciones.

Si bien el posteo de Caputo no detalla qué sectores impulsan el crecimiento exportador, informes privados y datos recientes del INDEC indican que el mayor dinamismo proviene de actividades con ventajas competitivas naturales, como la energía —principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta— y el complejo agropecuario.

La discusión sobre el valor del dólar se mantiene como uno de los ejes centrales del debate económico, mientras el Gobierno busca sostener su programa con anclas cambiarias y fiscales para contener la inflación y ordenar las variables macroeconómicas.