Caputo defendió el valor del dólar frente a nuevas críticas

El dólar oficial superó al blue en el cierre semanal
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
El ministro de Economía volvió a rechazar que exista un atraso cambiario y destacó el crecimiento de las exportaciones, pese a los cuestionamientos del sector privado.Mercados27/11/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a responder públicamente a los economistas y referentes del sector privado que advierten sobre un supuesto atraso cambiario. A través de una publicación en su cuenta oficial, aseguró que el tipo de cambio vigente no sólo no está rezagado, sino que acompaña un aumento significativo en las exportaciones.
“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, escribió junto a un gráfico que mostraba el incremento de las ventas al exterior.
Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda apuntan a contrarrestar las críticas que señalan que el dólar “está barato” y que esa situación podría afectar la competitividad y generar mayor presión sobre la actividad industrial. En los últimos meses, distintos economistas y cámaras empresarias advirtieron sobre cierres de plantas o reemplazos de líneas de producción por importaciones.
Si bien el posteo de Caputo no detalla qué sectores impulsan el crecimiento exportador, informes privados y datos recientes del INDEC indican que el mayor dinamismo proviene de actividades con ventajas competitivas naturales, como la energía —principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta— y el complejo agropecuario.
La discusión sobre el valor del dólar se mantiene como uno de los ejes centrales del debate económico, mientras el Gobierno busca sostener su programa con anclas cambiarias y fiscales para contener la inflación y ordenar las variables macroeconómicas.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
La actividad financiera estará limitada hasta el martes. No habrá operaciones oficiales con dólares y los bancos mantendrán solo servicios digitales. La Bolsa operará sin liquidación.
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada sin cambios relevantes. Repasamos las cotizaciones de este jueves 20 de noviembre.
El dólar MEP arranca la jornada en $1.440 y el CCL en $1.471, según datos de Agencia NA. El mercado sigue de cerca la evolución del blue y la demanda de dólares financieros.
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada con leves movimientos. Conocé los valores de apertura en bancos, mercados mayoristas y el paralelo.
Las cotizaciones cerraron sin cambios y la atención se centra en el lunes.
El delantero colombiano publicó un mensaje de despedida en Instagram, pero desde la Lepra aclararon que su salida aún no está definida. Su continuidad, de todos modos, parece complicada.
La ciudad suma un hito educativo histórico con el desembarco de Ingeniería Agronómica, fruto de un acuerdo entre el Municipio, la UNR y la Escuela Salesiana. El dictado combinará clases teóricas en el Distrito E y prácticas en el predio salesiano.
El equipo de Luis Enrique enfrenta este miércoles a los Spurs por la quinta fecha de la fase de liga. El partido se juega en el Parque de los Príncipes y será transmitido por Disney+ Premium.
Flamengo y Palmeiras se enfrentarán el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima por una final de Copa Libertadores que promete marcar época: habrá nuevo tetracampeón brasileño y un duelo táctico con aroma a Champions.
La nueva dirigencia deberá definir el futuro del área que hoy lideran Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, en medio del desgaste deportivo y la continuidad ratificada de Marcelo Gallardo.
La Selección integra el Bombo 1 y ya conoce cómo será el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La FIFA detalló el procedimiento y una novedad que podría modificar el camino albiceleste.
Una teoría de los fanáticos sostiene que la protagonista podría ser la responsable involuntaria del origen del Upside Down. La temporada final abre nuevos interrogantes sobre el desenlace de la serie.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los cuartos de final, que se jugarán entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Boca, Racing y otros protagonistas ya conocen día y horario.