Este viernes 5 de diciembre comenzó con nuevas referencias para el mercado cambiario argentino. Según datos relevados por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista inició la jornada en $1.435 y $1.445.

En el segmento minorista, los valores se mantienen alineados a la pizarra oficial, también en $1.420 y $1.470. Por otro lado, el dólar blue, el tipo de cambio informal más consultado por el público, opera en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, mostrando una leve diferencia respecto al oficial.

Además, dentro de los dólares financieros, el MEP se ubica en $1.470, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posiciona en torno a los $1.511, según las primeras operaciones del día.

Estas cotizaciones permiten analizar el impacto cambiario en el inicio de la rueda financiera, en un contexto donde el seguimiento minuto a minuto es clave para comprender el comportamiento del mercado.