Caputo defendió el valor del dólar frente a nuevas críticas
El ministro de Economía volvió a rechazar que exista un atraso cambiario y destacó el crecimiento de las exportaciones, pese a los cuestionamientos del sector privado.
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.Mercados05/12/2025SOFIA ZANOTTI
Este viernes 5 de diciembre comenzó con nuevas referencias para el mercado cambiario argentino. Según datos relevados por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista inició la jornada en $1.435 y $1.445.
En el segmento minorista, los valores se mantienen alineados a la pizarra oficial, también en $1.420 y $1.470. Por otro lado, el dólar blue, el tipo de cambio informal más consultado por el público, opera en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, mostrando una leve diferencia respecto al oficial.
Además, dentro de los dólares financieros, el MEP se ubica en $1.470, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posiciona en torno a los $1.511, según las primeras operaciones del día.
Estas cotizaciones permiten analizar el impacto cambiario en el inicio de la rueda financiera, en un contexto donde el seguimiento minuto a minuto es clave para comprender el comportamiento del mercado.
El ministro de Economía volvió a rechazar que exista un atraso cambiario y destacó el crecimiento de las exportaciones, pese a los cuestionamientos del sector privado.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
La actividad financiera estará limitada hasta el martes. No habrá operaciones oficiales con dólares y los bancos mantendrán solo servicios digitales. La Bolsa operará sin liquidación.
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada sin cambios relevantes. Repasamos las cotizaciones de este jueves 20 de noviembre.
El dólar MEP arranca la jornada en $1.440 y el CCL en $1.471, según datos de Agencia NA. El mercado sigue de cerca la evolución del blue y la demanda de dólares financieros.
El dólar oficial y el blue iniciaron la jornada con leves movimientos. Conocé los valores de apertura en bancos, mercados mayoristas y el paralelo.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento