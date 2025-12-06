Cómo cotiza el dólar este sábado 6 de diciembre en Argentina

El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.

Mercados06/12/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
360

El mercado cambiario abrió este sábado 6 de diciembre con un escenario de estabilidad en el tipo de cambio oficial y leves movimientos en los dólares paralelos y financieros.

En el Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta, sin variaciones en las primeras operaciones del día. Según operadores del sector, el comportamiento responde a la baja actividad típica de los fines de semana largos.

En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, lo que representa una brecha cambiaria del 1,7% respecto al oficial.

Por otro lado, los dólares financieros operan por encima del resto: el MEP se ubica en $1475,90 para la compra y $1479,60 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1504 y $1508,90, respectivamente.

En cuanto al dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y compras en moneda extranjera, su valor asciende a $1898, monto que incluye el impuesto PAÍS y las percepciones impositivas vigentes.

Las cotizaciones continuarán actualizándose a lo largo del fin de semana, a la espera de la actividad plena del mercado financiero el próximo lunes.

Te puede interesar
Lo más visto
santiago-ascacibar-estudiantes-la-plata-capitan-formacion-scaled

River avanza por Santiago Ascacíbar para 2026

GASTON PAROLA
Deportes03/12/2025

El club de Núñez inició gestiones formales por el capitán de Estudiantes, en un mercado que promete movimientos fuertes. El mediocampista también analiza una propuesta del fútbol brasileño.

Boletín de noticias