Dólar hoy: así abrió la cotización este viernes 5 de diciembre
El dólar abrió la jornada con movimientos en los distintos segmentos del mercado. Conocé las cotizaciones del oficial, blue y financieros en tiempo real.
El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.Mercados06/12/2025SOFIA ZANOTTI
El mercado cambiario abrió este sábado 6 de diciembre con un escenario de estabilidad en el tipo de cambio oficial y leves movimientos en los dólares paralelos y financieros.
En el Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y $1460 para la venta, sin variaciones en las primeras operaciones del día. Según operadores del sector, el comportamiento responde a la baja actividad típica de los fines de semana largos.
En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, lo que representa una brecha cambiaria del 1,7% respecto al oficial.
Por otro lado, los dólares financieros operan por encima del resto: el MEP se ubica en $1475,90 para la compra y $1479,60 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1504 y $1508,90, respectivamente.
En cuanto al dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y compras en moneda extranjera, su valor asciende a $1898, monto que incluye el impuesto PAÍS y las percepciones impositivas vigentes.
Las cotizaciones continuarán actualizándose a lo largo del fin de semana, a la espera de la actividad plena del mercado financiero el próximo lunes.
