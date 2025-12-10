Cómo cotiza el dólar este sábado 6 de diciembre en Argentina
El dólar oficial se mantiene estable, mientras el blue opera con una brecha del 1,7%. También se actualizaron los valores del MEP, CCL y dólar tarjeta.
El dólar oficial opera estable y el blue apenas se mueve, en una jornada marcada por la expectativa de anuncios económicos del Gobierno.Mercados10/12/2025SOFIA ZANOTTI
El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el mercado regulado. La jornada transcurre sin cambios relevantes mientras crece la expectativa por los próximos anuncios económicos del Gobierno y la estrategia que adoptará el Banco Central en materia monetaria.
En el mercado paralelo, el dólar blue se mantiene estable, con valores de $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, apenas por encima del oficial.
Por otro lado, las cotizaciones financieras muestran precios más altos: el dólar MEP se ubica en $1.467 para la compra y $1.472,70 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) opera en $1.501,40 y $1.502,80, consolidándose como la referencia más elevada del día.
El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, se ofrece a $1.904,50.
Con una brecha cercana al 1,4% entre el oficial y el blue, el mercado cambiario transita la jornada con cierta calma, aunque atento a eventuales definiciones del equipo económico.
