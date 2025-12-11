El mercado cambiario inició este jueves 11 de diciembre con nuevas referencias para el dólar en sus distintas variantes, según los valores relevados en la City porteña.

El dólar oficial se ubicó en $1410 para la compra y $1460 para la venta, manteniendo una brecha acotada respecto al resto de las cotizaciones.

Por su parte, el dólar blue abrió la jornada a $1430 para la compra y $1450 para la venta, apenas por debajo del tipo de cambio oficial mayorista.

En el segmento financiero, el dólar MEP se operó a $1470,10 para la compra y $1475 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1503,40 y $1504,40 respectivamente, consolidándose como la opción más cara del mercado formal.

Además, el dólar tarjeta se ubicó en $1898, manteniéndose como el valor más alto para consumos en el exterior.

Las distintas cotizaciones reflejan un esquema de volatilidad sostenida, con movimientos diferenciados según cada segmento del mercado.