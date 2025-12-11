Cómo abrieron las cotizaciones del dólar este miércoles
El dólar abrió la jornada con movimientos moderados en el oficial, el blue y los tipos de cambio financieros, en un contexto marcado por la volatilidad.Mercados11/12/2025SOFIA ZANOTTI
El mercado cambiario inició este jueves 11 de diciembre con nuevas referencias para el dólar en sus distintas variantes, según los valores relevados en la City porteña.
El dólar oficial se ubicó en $1410 para la compra y $1460 para la venta, manteniendo una brecha acotada respecto al resto de las cotizaciones.
Por su parte, el dólar blue abrió la jornada a $1430 para la compra y $1450 para la venta, apenas por debajo del tipo de cambio oficial mayorista.
En el segmento financiero, el dólar MEP se operó a $1470,10 para la compra y $1475 para la venta, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1503,40 y $1504,40 respectivamente, consolidándose como la opción más cara del mercado formal.
Además, el dólar tarjeta se ubicó en $1898, manteniéndose como el valor más alto para consumos en el exterior.
Las distintas cotizaciones reflejan un esquema de volatilidad sostenida, con movimientos diferenciados según cada segmento del mercado.
El ministro de Economía volvió a rechazar que exista un atraso cambiario y destacó el crecimiento de las exportaciones, pese a los cuestionamientos del sector privado.
Por primera vez desde octubre, el tipo de cambio oficial minorista quedó por encima del dólar blue, en una jornada marcada por subas financieras y menor tasa del BCRA.
La actividad financiera estará limitada hasta el martes. No habrá operaciones oficiales con dólares y los bancos mantendrán solo servicios digitales. La Bolsa operará sin liquidación.
