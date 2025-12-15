YPF bajará en promedio un 2% el precio de la nafta
El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente de la petrolera estatal, quien aclaró que la baja no será igual en todo el país y se aplicará de manera gradual.
El Gobierno nacional autorizó la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de colocaciones ya existentes por un monto superior a los 32 billones de pesos y 3.500 millones de dólares.
La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, y corresponde a la licitación realizada el pasado 11 de diciembre.
Según lo informado, se habilitó la colocación de cinco nuevos instrumentos. Entre ellos se destaca una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta 8 billones de pesos. Además, se incluyeron dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027, por un máximo de 5 billones de pesos cada una.
La licitación también contempló dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), orientados a brindar cobertura frente a la inflación, por montos equivalentes a las letras en pesos.
Por otro lado, la resolución autorizó la ampliación de emisiones anteriores. En ese marco, la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se elevó hasta 4,3 billones de pesos, mientras que la Letra ajustada por CER al mismo plazo alcanzó los 5 billones. A su vez, la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplió a 4,8 billones de pesos.
En dólares, se dispuso una ampliación de la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026, que ahora totaliza 3.555 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que estas operaciones forman parte del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025. Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento, con opciones de tasa fija, ajuste por inflación y cobertura cambiaria.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece reducciones en las alícuotas para granos y subproductos.
El economista indicó que la primera semana del mes marcó un aumento del 1,7% y estimó que 2025 podría cerrar con una inflación cercana al 30%.
La reducción de alícuotas aún no fue publicada en el Boletín Oficial y las empresas demoran la liquidación de exportaciones a la espera del cambio impositivo.
ARCA habilitó la consulta de los nuevos importes del monotributo para diciembre de 2025. Varias categorías ya superan los $100.000 y en febrero volverán a actualizarse.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.