El Gobierno nacional autorizó la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de colocaciones ya existentes por un monto superior a los 32 billones de pesos y 3.500 millones de dólares.

La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, y corresponde a la licitación realizada el pasado 11 de diciembre.

Según lo informado, se habilitó la colocación de cinco nuevos instrumentos. Entre ellos se destaca una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta 8 billones de pesos. Además, se incluyeron dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027, por un máximo de 5 billones de pesos cada una.

La licitación también contempló dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), orientados a brindar cobertura frente a la inflación, por montos equivalentes a las letras en pesos.

Por otro lado, la resolución autorizó la ampliación de emisiones anteriores. En ese marco, la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se elevó hasta 4,3 billones de pesos, mientras que la Letra ajustada por CER al mismo plazo alcanzó los 5 billones. A su vez, la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplió a 4,8 billones de pesos.

En dólares, se dispuso una ampliación de la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026, que ahora totaliza 3.555 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que estas operaciones forman parte del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025. Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento, con opciones de tasa fija, ajuste por inflación y cobertura cambiaria.