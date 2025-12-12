El presidente Javier Milei visitará este viernes la ciudad de Córdoba para encabezar una nueva jornada del denominado “tour de la gratitud”, una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza (LLA) para reencontrarse con los votantes que acompañaron al espacio en las elecciones legislativas de octubre.

Según confirmaron fuentes oficiales, el acto está previsto para las 18 horas y se realizará en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial. De la actividad también participará la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei.

La visita se da luego del regreso del mandatario de Oslo, Noruega, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En este marco, Córdoba será una de las primeras provincias que Milei recorrerá personalmente como parte de esta serie de encuentros políticos.

El “tour de la gratitud” ya había tenido presentaciones previas en otras provincias. Semanas atrás, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron actividades similares en Corrientes.

Esta será la primera vez que el propio Presidente se sume de manera directa a estas acciones, que tienen como objetivo agradecer el respaldo electoral que permitió al oficialismo fortalecer su posición y equilibrar fuerzas en el Congreso Nacional.