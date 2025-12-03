Sin Bandera presentó “¿Qué culpa tiene ella?”, el primer single de su próximo álbum “Escenas”, que llegará durante el primer cuatrimestre de 2026. La canción marca una nueva etapa para Leonel García y Noel Schajris, quienes regresan con material inédito tras varios años sin publicaciones de estudio.

Según explicaron, este tema nació en la segunda ronda de composiciones del disco y aborda la injusticia dentro de una relación afectiva. La letra refleja la culpa y el conflicto interno de quien no logra corresponder al amor recibido, funcionando como una secuela natural de “En ésta no”.

“Escenas” será el séptimo álbum del dúo e incluirá nuevas canciones que representan el regreso discográfico de la banda a nivel internacional.

Además del lanzamiento, Sin Bandera confirmó la gira “Escenas Tour”, que comenzará en febrero de 2026 en Argentina. El recorrido incluirá escenarios de América y Europa, con un repertorio que combinará clásicos de su trayectoria y las nuevas composiciones del álbum.