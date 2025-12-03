Cindy Cats, la jam argentina que une generaciones
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
El dúo lanzó "¿Qué culpa tiene ella?", primer adelanto de su nuevo álbum "Escenas", y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
Sin Bandera presentó “¿Qué culpa tiene ella?”, el primer single de su próximo álbum “Escenas”, que llegará durante el primer cuatrimestre de 2026. La canción marca una nueva etapa para Leonel García y Noel Schajris, quienes regresan con material inédito tras varios años sin publicaciones de estudio.
Según explicaron, este tema nació en la segunda ronda de composiciones del disco y aborda la injusticia dentro de una relación afectiva. La letra refleja la culpa y el conflicto interno de quien no logra corresponder al amor recibido, funcionando como una secuela natural de “En ésta no”.
“Escenas” será el séptimo álbum del dúo e incluirá nuevas canciones que representan el regreso discográfico de la banda a nivel internacional.
Además del lanzamiento, Sin Bandera confirmó la gira “Escenas Tour”, que comenzará en febrero de 2026 en Argentina. El recorrido incluirá escenarios de América y Europa, con un repertorio que combinará clásicos de su trayectoria y las nuevas composiciones del álbum.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.
El cantautor guatemalteco vive un momento artístico pleno con su tour “Lo que el seco no dijo”, que ya agotó 11 funciones en el Movistar Arena y agregó una fecha extra por la alta demanda.
El tenor italiano llenó el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro en dos noches consecutivas, confirmando su conexión con el público argentino y el impacto global de su voz.
La rosarina compartió escenario con el tenor italiano en el Hipódromo de San Isidro y calificó la experiencia como “la mejor noche de mi vida”. Su emoción se volvió viral en redes.
Boca y Estudiantes ya están entre los cuatro mejores, mientras que Barracas Central, Gimnasia, Racing y Tigre buscan los últimos dos boletos.
Boca jugará con Racing y Gimnasia recibirá a Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura. Los ganadores irán a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero.
El club difundió un comunicado para explicar los pasos que debe cumplir para obtener la licencia internacional y asegurar su participación en el torneo continental.
La Selección ganó 105-49 en el Estadio Obras y cerró la primera ventana clasificatoria con dos triunfos. Gabriel Deck fue el máximo anotador con 18 puntos.
La FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026, que definirá la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El evento será este viernes en Washington.
El hombre se descompensó mientras manejaba a la altura de Murphy y falleció pese a los intentos de reanimación. La PDI investiga el hecho.
Los decretos firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro confirman una suba del 4,8% desde noviembre y nuevos mínimos de bolsillo para empleados públicos, docentes, policías y penitenciarios. También se actualizarán jubilaciones y pensiones.
La jornada reunió a los grupos de mañana y tarde, con juegos, actividades y reconocimientos para los chicos que participaron durante todo el año.