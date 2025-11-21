Maria Becerra presenta Quimera, su álbum más personal

Alejandro Sanz suma nueva fecha en Buenos Aires
El músico español agregó un segundo show en el Campo de Polo tras agotar su primera presentación. El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo disco “¿Y ahora qué +?”.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
Maria Becerra presentó Quimera, su tercer álbum de estudio y el proyecto más íntimo y audaz de su carrera. El disco llega tres años después de su último lanzamiento y marca una etapa de profunda transformación personal y artística para la cantante.
Según explicó, el proceso creativo comenzó con un material completamente diferente, ya listo hace más de un año. Sin embargo, atravesó un período de bloqueo emocional donde todas sus composiciones nacían de la tristeza. Lejos de abandonar el proyecto, decidió reformularlo para explorar otros estados, descubriendo nuevas formas de narrar sus vivencias y emociones. Así nació Quimera, un trabajo que combina introspección, fuerza y reinvención.
El álbum incorpora cuatro alter egos que representan distintas facetas de la artista: Maite, asociada a la vulnerabilidad y el amor; Jojo, vinculada a la sensualidad; Shanina, que encarna la dualidad y el deseo; y Gladys, un homenaje a la raíz y al orgullo de origen. Con estas identidades, Becerra transita géneros como pop, R&B y sonidos experimentales, creando un recorrido musical donde conviven catarsis y empoderamiento.
En el centro del disco también aparece la propia María, sin personajes ni máscaras, en cinco canciones que abordan temas de amor, verdad y sanación, mostrando su versión más honesta.
Quimera fue producido por Xross, con la participación activa de la artista en la composición de varias canciones. El álbum cuenta con colaboraciones de Taichu, Jay Wheeler, TINI y Paulo Londra, entre otros, que aportan matices a la propuesta conceptual.
La presentación oficial se realizará el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate, con un show 360° que promete ser uno de los mayores hitos de su carrera. La propuesta combinará puesta en escena, narrativa visual y el nuevo sonido que define esta etapa.
