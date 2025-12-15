Las Leoncitas no pudieron ante la potencia de Países Bajos y finalizaron como subcampeonas del Mundial Junior de hockey femenino, tras caer por 2-1 en la final disputada en Santiago de Chile.

El encuentro fue parejo durante gran parte del primer tiempo, con ambos equipos mostrando intensidad y orden defensivo. Sin embargo, el conjunto europeo logró romper la paridad a los 25 minutos, cuando Tellier desvió la bocha tras un córner corto y abrió el marcador. Apenas segundos después, Guusje Moes amplió la diferencia y dejó a las neerlandesas 2-0 arriba antes del descanso.

En el complemento, el seleccionado argentino salió decidido a buscar el descuento. Las dirigidas por Juan Martín “El Gato” López sostuvieron la presión y encontraron premio a los 38 minutos, cuando Lara Casas ejecutó una precisa arrastrada para poner el 2-1 y reavivar la ilusión.

Pese al empuje final, el marcador no volvió a moverse y Países Bajos celebró un nuevo título, convirtiéndose en tricampeón del certamen y máximo ganador histórico con seis trofeos.

Para Argentina, la campaña dejó un balance positivo: con esta medalla de plata, Las Leoncitas ampliaron su historial en Mundiales Junior a dos medallas doradas, cinco plateadas y una de bronce. Además, la mendocina Milagros Alastra fue distinguida como Rising Star of the Year (Estrella en Ascenso del Año) por la Federación Internacional de Hockey.