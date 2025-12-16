El cierre del Torneo Clausura 2025, que consagró a Estudiantes de La Plata tras vencer a Racing por penales, dejó mucho más que fútbol. En el trasfondo del certamen quedó latente el conflicto con Rosario Central, luego de que el Pincha desconociera el título de Liga otorgado por la AFA al Canalla y protagonizara un polémico pasillo protocolar de espaldas en el cruce de octavos de final.

En ese contexto, Ángel Di María volvió a quedar en el centro de la escena. El futbolista de Rosario Central publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que fue interpretada como una indirecta por lo sucedido: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones, al final la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.

Además, el campeón del mundo le dio “me gusta” a dos publicaciones críticas del medio partidario @derosarioydecentralok, apuntadas tanto contra Estudiantes como contra su presidente, Juan Sebastián Verón. Uno de los mensajes cuestionaba la decisión del club platense de realizar el pasillo de espaldas, pese a que el conflicto estaba dirigido hacia la AFA y no hacia los jugadores rivales.

El segundo posteo, más breve pero igual de contundente, remarcaba el malestar por el gesto en cancha y señalaba que, pese a los argumentos previos, el accionar terminó afectando directamente a los futbolistas de Central.

Cabe recordar que, tras la eliminación, el propio Di María había relativizado el episodio, restándole dramatismo y señalando que se trataba de una decisión del rival. Sin embargo, sus recientes interacciones en redes sociales volvieron a encender la polémica y reflejaron el malestar que aún persiste por lo ocurrido.