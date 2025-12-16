Ranking Conmebol 2026: Boca y River siguen arriba
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
El presidente del fútbol español confirmó que el acuerdo con UEFA está cerrado y que el partido se disputará en marzo. Solo resta el anuncio oficial.Deportes16/12/2025GASTON PAROLA
La Finalissima entre la Selección Argentina y España empieza a tomar forma y ya tiene fecha confirmada. Así lo aseguró Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien indicó que el acuerdo con la UEFA está cerrado y que únicamente falta la comunicación formal para oficializar el evento.
El encuentro enfrentará a España, campeón vigente de la Eurocopa, con la Argentina, reciente ganadora de la Copa América, en un cruce que reúne a los dos mejores seleccionados de cada confederación. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, expresó Louzán en declaraciones a medios españoles, y aclaró que solo resta el anuncio oficial para confirmar todos los detalles.
La Finalissima volvió al calendario internacional en 2022, cuando el seleccionado argentino se impuso por 3 a 0 ante Italia en el estadio de Wembley. A partir de esa edición, CONMEBOL y UEFA avanzaron en la continuidad de este certamen, que busca consolidarse como un evento fijo dentro del fútbol de selecciones.
Por el momento, no se informaron de manera oficial la sede ni el horario del partido. Sin embargo, trascendió que la fecha tentativa sería el 27 de marzo y que el encuentro podría disputarse en Qatar, información que será confirmada una vez que UEFA realice el anuncio correspondiente.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
La Joya fue suplente por cuarto partido consecutivo y ni siquiera ingresó. En Italia hablan de una posible salida y en Boca siguen atentos.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El Benfica rechazó la primera propuesta del Millonario, aunque mostró predisposición a seguir negociando por el juvenil argentino.
El jugador de Rosario Central compartió una reflexión en Instagram y apoyó publicaciones contra el Pincha y Juan Sebastián Verón tras el pasillo protocolar de espaldas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.