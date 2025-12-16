La Finalissima entre la Selección Argentina y España empieza a tomar forma y ya tiene fecha confirmada. Así lo aseguró Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien indicó que el acuerdo con la UEFA está cerrado y que únicamente falta la comunicación formal para oficializar el evento.

El encuentro enfrentará a España, campeón vigente de la Eurocopa, con la Argentina, reciente ganadora de la Copa América, en un cruce que reúne a los dos mejores seleccionados de cada confederación. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, expresó Louzán en declaraciones a medios españoles, y aclaró que solo resta el anuncio oficial para confirmar todos los detalles.

La Finalissima volvió al calendario internacional en 2022, cuando el seleccionado argentino se impuso por 3 a 0 ante Italia en el estadio de Wembley. A partir de esa edición, CONMEBOL y UEFA avanzaron en la continuidad de este certamen, que busca consolidarse como un evento fijo dentro del fútbol de selecciones.

Por el momento, no se informaron de manera oficial la sede ni el horario del partido. Sin embargo, trascendió que la fecha tentativa sería el 27 de marzo y que el encuentro podría disputarse en Qatar, información que será confirmada una vez que UEFA realice el anuncio correspondiente.