Benfica rechazó la primera oferta presentada por River Plate para sumar a Gianluca Prestianni, aunque desde el club portugués dejaron en claro que la negociación no está cerrada y que existe margen para continuar las conversaciones.

Ante este escenario, la dirigencia del Millonario decidió redoblar esfuerzos y enviará un emisario a Portugal con el objetivo de destrabar el pase del ex Vélez, quien ya manifestó su intención de salir del conjunto luso en este mercado de pases y ve con buenos ojos un regreso al fútbol argentino.

La negativa inicial desde Lisboa no sorprendió en Núñez. River ya preveía una negociación compleja y estaba preparado para mejorar las condiciones del préstamo, así como también el monto de la opción de compra por el 50% del pase, que en la primera propuesta rondaba los 800 mil dólares por la cesión y cuatro millones por la compra parcial.

Si bien no trascendieron cifras oficiales de la nueva oferta, el solo hecho de enviar un representante al continente europeo marca la firme decisión del club argentino de avanzar en la operación. La intención es acercarse a las pretensiones de Benfica y encontrar un punto de acuerdo.

En principio, el club portugués no tenía previsto ceder al futbolista al fútbol sudamericano. Sin embargo, la postura del propio Prestianni, que busca continuidad y minutos, podría jugar un rol importante en la negociación, aunque no será determinante por sí sola.

A los 19 años y tras dos temporadas en Europa, el juvenil todavía no logró consolidarse en el primer equipo de Benfica. En el último semestre disputó 16 partidos, con dos goles y dos asistencias, pero solo fue titular en dos oportunidades. Actualmente, bajo la conducción de José Mourinho, su protagonismo sigue siendo limitado y una posible llegada a River aparece como una oportunidad clave para relanzar su carrera.