Escuela N° 6253 de Runciman presentó su jornada de energías renovables con amplia participación regional

La Escuela N° 6253 de Runciman llevó adelante una jornada dedicada a las energías renovables, con la participación de representantes provinciales, comunales e instituciones educativas de la región. El evento contó con la presencia de la directora del establecimiento, profesora Malvina Sanino, quien dialogó sobre el alcance del proyecto educativo que la institución sostiene desde hace más de una década.

Durante la actividad, los estudiantes realizaron demostraciones de cocinas solares portátiles, cocinas parabólicas y sistemas de aprovechamiento energético, en un encuentro que buscó visibilizar el trabajo sostenido en torno al uso responsable de los recursos naturales. La cocción de alimentos mediante energía solar fue uno de los momentos más llamativos, ya que permitió observar en vivo cómo el aprovechamiento del sol puede reemplazar métodos tradicionales de cocina.

Además, se compartieron experiencias sobre biodigestores, producción de biogás, separación de residuos, huertas orgánicas y programas de reciclaje que la escuela desarrolla con el acompañamiento de la Comuna de Santa Isabel, la Comuna de María Teresa, el Municipio de Venado Tuerto y organismos provinciales.

Sanino destacó el rol de los estudiantes, desde sala de 5 hasta séptimo grado, en la incorporación de hábitos ambientales y en la transmisión de estas prácticas a sus familias:

“Los chicos son nuestros grandes multiplicadores. Se comprometen, preguntan, experimentan y contagian acciones que empiezan en la escuela y se replican en la comunidad”, afirmó.

La jornada también contó con la presencia del diputado provincial Leonardo Caiaño, referentes de instituciones locales y especialistas en energías renovables, como Lorenzo Pérez, quien acompañó las demostraciones de cocción solar a partir de los equipos desarrollados por la empresa Essen.

De cara al cierre del ciclo lectivo, la escuela se prepara para su acto de fin de año el próximo 15 de diciembre, que incluirá una propuesta artística basada en “El show de los talentos” y la participación especial del cantante venadense Nico Armayor, ex participante de La Voz Argentina.