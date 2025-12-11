Escuela N° 6253 de Runciman presentó su jornada de energías renovables con amplia participación regional

Yocco definió su equipo y los ejes de gestión para Elortondo
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
Una muestra educativa reunió a instituciones de Santa Isabel, María Teresa y Venado Tuerto para exhibir proyectos de energía solar, biodigestores y reciclaje. La comunidad destacó el compromiso ambiental de la escuela.Regionales11/12/2025GASTON PAROLA
La Escuela N° 6253 de Runciman llevó adelante una jornada dedicada a las energías renovables, con la participación de representantes provinciales, comunales e instituciones educativas de la región. El evento contó con la presencia de la directora del establecimiento, profesora Malvina Sanino, quien dialogó sobre el alcance del proyecto educativo que la institución sostiene desde hace más de una década.
Durante la actividad, los estudiantes realizaron demostraciones de cocinas solares portátiles, cocinas parabólicas y sistemas de aprovechamiento energético, en un encuentro que buscó visibilizar el trabajo sostenido en torno al uso responsable de los recursos naturales. La cocción de alimentos mediante energía solar fue uno de los momentos más llamativos, ya que permitió observar en vivo cómo el aprovechamiento del sol puede reemplazar métodos tradicionales de cocina.
Además, se compartieron experiencias sobre biodigestores, producción de biogás, separación de residuos, huertas orgánicas y programas de reciclaje que la escuela desarrolla con el acompañamiento de la Comuna de Santa Isabel, la Comuna de María Teresa, el Municipio de Venado Tuerto y organismos provinciales.
Sanino destacó el rol de los estudiantes, desde sala de 5 hasta séptimo grado, en la incorporación de hábitos ambientales y en la transmisión de estas prácticas a sus familias:
“Los chicos son nuestros grandes multiplicadores. Se comprometen, preguntan, experimentan y contagian acciones que empiezan en la escuela y se replican en la comunidad”, afirmó.
La jornada también contó con la presencia del diputado provincial Leonardo Caiaño, referentes de instituciones locales y especialistas en energías renovables, como Lorenzo Pérez, quien acompañó las demostraciones de cocción solar a partir de los equipos desarrollados por la empresa Essen.
De cara al cierre del ciclo lectivo, la escuela se prepara para su acto de fin de año el próximo 15 de diciembre, que incluirá una propuesta artística basada en “El show de los talentos” y la participación especial del cantante venadense Nico Armayor, ex participante de La Voz Argentina.
El siniestro ocurrió entre Melincué y Carreras y dejó la ruta con una mano interrumpida. Uno de los camiones no pudo ser removido.
La comuna realizó el acto de jura y asunción de sus nuevas autoridades, ratificando la continuidad de la gestión encabezada por Cristian Vincenti.
El dirigente de Unidos sucedió a Sergio Busquet y presentó a la nueva Comisión Comunal en un acto público frente a la sede local.
La ex presidenta comunal repasó logros, cuestionó a la gestión entrante y defendió su administración, destacando obras, transparencia y la situación heredada.
Un hombre de 36 años fue detenido e imputado en Venado Tuerto por dos maniobras de “cuento del tío”, una en Maggiolo y otra en San Eduardo, donde logró llevarse dinero y alhajas.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.