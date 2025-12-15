Abren la inscripción a la Colonia Municipal 2026
La propuesta está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años y comenzará el 2 de enero en clubes locales.
El procedimiento se realizó durante la madrugada en jurisdicción de Villa Cañás, tras una alerta del sistema de monitoreo local.Villa Cañás15/12/2025SOFIA ZANOTTI
Durante la madrugada de este martes, personal de la Comisaría Sexta de Villa Cañás intervino en un procedimiento sobre la Ruta Provincial N° 94, a la altura del kilómetro 35, luego de un aviso emitido por el sistema de monitoreo local.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre junto a una motocicleta detenida sobre la banquina. Al intentar brindarle asistencia, el sujeto adoptó una actitud agresiva tanto con el personal policial como con los profesionales de la salud, negándose a recibir atención médica.
Ante esta situación, se procedió a realizar un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Al ser notificado de que el rodado sería secuestrado de manera preventiva, el individuo reaccionó violentamente e intentó ocasionar daños en la motocicleta.
Por tal motivo, debió ser reducido y trasladado a sede policial. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se le formó causa por resistencia y atentado a la autoridad. En tanto, la motocicleta quedó secuestrada de forma preventiva.
