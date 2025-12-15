Demoran a un hombre por resistirse a la autoridad en Ruta 94
El procedimiento se realizó durante la madrugada en jurisdicción de Villa Cañás, tras una alerta del sistema de monitoreo local.
La propuesta está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años y comenzará el 2 de enero en clubes locales.Villa Cañás15/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, informó que desde el martes 16 y hasta el 28 de diciembre estará abierta la inscripción para la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano, correspondiente a la temporada 2026.
La iniciativa, que se realiza todos los años, está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años, y propone un espacio de recreación, deporte y contención durante el receso estival.
Los interesados deberán realizar la inscripción en la mesa de entrada del Palacio Municipal, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13. Para consultas o mayor información, se encuentra habilitada la línea telefónica 450201.
Según se indicó, las actividades comenzarán el 2 de enero del próximo año y se desarrollarán en distintos clubes de la ciudad: los lunes, miércoles y viernes en el Club Studebaker, y los martes y jueves en el Club Sportsman.
El procedimiento se realizó durante la madrugada en jurisdicción de Villa Cañás, tras una alerta del sistema de monitoreo local.
El hecho ocurrió en un operativo de Tránsito en Villa Cañás. La Fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y la intervención policial.
El aporte permitirá avanzar en mejoras de infraestructura y fortalecer las actividades deportivas y formativas de la institución.
El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” realizó ayer su tradicional despedida de año con una emotiva celebración en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS).
En una sesión preparatoria, asumieron los concejales electos y Guillermo Gallo fue elegido presidente del cuerpo legislativo local.
Por pronóstico de lluvias, el Municipio reprogramó para este sábado 13 todas las actividades previstas para la apertura de la temporada 2025-2026 del Balneario Municipal.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.