La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, informó que desde el martes 16 y hasta el 28 de diciembre estará abierta la inscripción para la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano, correspondiente a la temporada 2026.

La iniciativa, que se realiza todos los años, está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años, y propone un espacio de recreación, deporte y contención durante el receso estival.



Los interesados deberán realizar la inscripción en la mesa de entrada del Palacio Municipal, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13. Para consultas o mayor información, se encuentra habilitada la línea telefónica 450201.

Según se indicó, las actividades comenzarán el 2 de enero del próximo año y se desarrollarán en distintos clubes de la ciudad: los lunes, miércoles y viernes en el Club Studebaker, y los martes y jueves en el Club Sportsman.