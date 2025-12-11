Yocco definió su equipo y los ejes de gestión para Elortondo
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
La comuna realizó el acto de jura y asunción de sus nuevas autoridades, ratificando la continuidad de la gestión encabezada por Cristian Vincenti.Regionales11/12/2025SOFIA ZANOTTI
La comunidad de Sancti Spíritu participó este martes por la tarde del acto de jura y asunción de la nueva Comisión Comunal, realizado en la sede del gobierno local. Con una importante presencia de vecinos y referentes institucionales, la ceremonia marcó el inicio de un nuevo período de trabajo.
La conformación entrante reafirma la continuidad de la gestión que lidera Cristian Vincenti, quien renovó su mandato al frente de la comuna. Junto a él asumieron Lucas Semino, Laura Fernández y Fátima Zígolo por la mayoría, mientras que Marcelo Berardo ocupará la banca correspondiente a la minoría.
Desde el oficialismo valoraron el acompañamiento obtenido en las últimas elecciones, destacando que este respaldo “fortalece un proyecto que apuesta a la planificación, la gestión territorial y el diálogo permanente con los vecinos”.
En este marco, las nuevas autoridades expresaron su compromiso de profundizar las líneas de trabajo vinculadas a infraestructura, servicios, desarrollo productivo y fortalecimiento de los espacios comunitarios. “La participación activa de nuestros vecinos nos impulsa a seguir gestionando con responsabilidad y mirada de futuro”, señalaron.
El acto concluyó con un mensaje de unidad y una convocatoria abierta a todos los sectores para avanzar de manera conjunta en la construcción de una comunidad que se proyecta hacia el desarrollo integral.
