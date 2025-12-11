Mauricio Lucic asumió este miércoles como presidente comunal de Chovet, en un acto en el que Sergio Busquet le hizo entrega formal del mando luego de ocho años de gestión.

Más tarde, el flamante mandatario convocó a los vecinos frente a la sede del Gobierno local para presentar a su equipo de trabajo, reconocer a quienes lo acompañaron en la campaña y agradecer el apoyo recibido por la comunidad.



Durante su mensaje, Lucic remarcó la importancia de trabajar en conjunto con todas las instituciones del pueblo. En este marco, invitó a escuelas, agrupaciones gauchas, la iglesia, la biblioteca y demás organizaciones a mantener un contacto permanente, generar propuestas y fortalecer el desarrollo de la localidad.

A continuación, se dio a conocer la Comisión Comunal que dirigirá los destinos de Chovet hasta 2027. Luego, los integrantes realizaron la jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe ante la diputada Rosana Bellatti y el secretario Parlamentario Gabriel Real.



El acto incluyó además la presentación del nuevo logo institucional del Gobierno local y la entrega de presentes al equipo que acompañó a Lucic durante la campaña. La jornada concluyó con un ágape abierto a todos los vecinos.