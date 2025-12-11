Yocco definió su equipo y los ejes de gestión para Elortondo
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
El siniestro ocurrió entre Melincué y Carreras y dejó la ruta con una mano interrumpida. Uno de los camiones no pudo ser removido.Regionales11/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un accidente entre dos camiones registrado en la tarde del miércoles provocó un corte parcial en la ruta provincial 90, a la altura del cruce con la ruta 209 S, en jurisdicción de Labordeboy. El hecho movilizó a bomberos, servicios de emergencia y personal policial.
Según indicaron fuentes oficiales, el siniestro ocurrió pasadas las 19, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre una colisión en el tramo que une Melincué con Carreras. Al llegar, los agentes encontraron dos vehículos de carga con importantes daños materiales.
Uno de los camiones, un Volkswagen con acoplado conducido por Gustavo Catalino Ayala, oriundo de Marcelino Escalada (departamento San Justo), había quedado cruzado sobre la calzada, obstruyendo la mano izquierda. A pocos metros, otro camión con acoplado, manejado por Mario Alberto Soregaroli, de Villa Constitución, se encontraba volcado y bloqueaba ambos sentidos.
Atención a los conductores
Bomberos Voluntarios de Melincué y el servicio de emergencias del Samco asistieron a ambos choferes. Aunque ninguno presentaba lesiones visibles, Soregaroli refirió dolor y fue trasladado al Hospital San Martín de Firmat para estudios complementarios. Ayala permaneció en observación en el Samco local.
Tareas en la ruta y demora en la remoción
Tras las maniobras iniciales, el camión volcado logró ser retirado. Sin embargo, el Volkswagen permaneció inmovilizado, por lo que se solicitó asistencia a la Dirección General de Vialidad (DGDV). Bajo la supervisión del inspector Sergio López, se realizaron intentos de remoción, aunque sin resultados favorables.
Como consecuencia, la ruta 90 quedó con tránsito reducido: el carril hacia Carreras permaneció cortado y se habilitó la circulación con extrema precaución hasta el arribo de una grúa proveniente de San Justo.
Intervención judicial
El caso quedó bajo la órbita del fiscal de turno, Dr. Cochero, quien dispuso las actuaciones correspondientes y la liberación de la ruta una vez que las condiciones lo permitieran.
