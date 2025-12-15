Santa Isabel celebró su gran Fiesta del Deporte
Con una amplia participación de vecinos, se reconoció a deportistas, clubes y disciplinas que marcaron el año deportivo en la localidad.
Durante la Fiesta del Deporte, el presidente comunal destacó el esfuerzo de clubes, dirigentes y familias, y convocó a reforzar el compromiso comunitario con las infancias y juventudes.Santa Isabel15/12/2025GASTON PAROLA
En el marco de una nueva edición de la Fiesta del Deporte de Santa Isabel, el presidente comunal Pablo Giorgis brindó un mensaje centrado en el valor social, humano y comunitario de la actividad deportiva, más allá de lo estrictamente competitivo.
Debido a las condiciones climáticas, el evento debió trasladarse de espacio, aunque, según señaló el mandatario, “no perdió el calor ni el color que necesita una fiesta donde se reconoce a niños, jóvenes y adultos que practican deporte durante todo el año, ya sea de manera grupal, individual o institucional”.
En su discurso, Giorgis remarcó que el deporte no solo aporta beneficios físicos, sino también mentales y sociales, al fomentar el encuentro comunitario y el trabajo colectivo. En ese sentido, subrayó el esfuerzo que implica compartir equipos, entrenamientos y competencias, con momentos positivos y otros más complejos, que forman parte del proceso.
Por otro lado, hizo especial hincapié en el rol de las cooperadoras y dirigentes de los clubes, a quienes definió como personas que destinan tiempo, esfuerzo y sacrificio personal para sostener las instituciones deportivas. “Dejan horas de trabajo y de familia para que decenas y cientos de chicos puedan practicar una disciplina en nuestros clubes”, expresó.
En este marco, Giorgis convocó a los padres y madres a involucrarse activamente en la vida institucional, entendiendo que el funcionamiento de un club requiere tareas cotidianas que muchas veces no se ven. “Nada de esto se logra solo, es el resultado del compromiso de mucha gente que no recibe nada a cambio”, señaló.
Finalmente, el presidente comunal reiteró una consigna que atraviesa las políticas deportivas locales: “Un niño en una institución es un niño menos en la calle”. Según indicó, ese debe ser un proyecto compartido entre clubes, comuna y toda la comunidad, con el objetivo de cuidar a las infancias y fortalecer el futuro de las próximas generaciones.
