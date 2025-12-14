Un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación murió este sábado por la mañana luego de un grave episodio ocurrido en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, durante un espectáculo con participación de niñas. El hecho es investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60.

El incidente se produjo en la noche del viernes, en el sector de camarines del edificio, cuando alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras la función “Navidades del mundo”. Según informaron fuentes oficiales, el hombre fue hallado en ese sector y los padres de las menores lo acusaron de haberlas grabado con su teléfono celular.

Ante la situación, el personal de seguridad intervino y trasladó al empleado a otra zona del edificio. En ese lugar, de acuerdo a la información recabada, el hombre sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso que da a la calle Bouchard.

Personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó, bajo custodia policial, a un hospital porteño con heridas de gravedad, aunque consciente. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La función se había desarrollado con normalidad en la Sala Auditorio Nacional y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé.

Desde la Dirección Nacional de Elencos Estables se ordenó la intervención inmediata del personal de seguridad y el retiro del hombre del vestuario. El teléfono celular que habría sido utilizado para realizar los registros quedó en poder de la seguridad del lugar y fue incorporado a la investigación judicial.

Las niñas recibieron asistencia inmediata y se encuentran fuera de peligro. Tras el episodio, las actividades en el Palacio Libertad fueron suspendidas mientras avanza la causa.