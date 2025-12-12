Condenan a la directora de Ballet Salta por abuso a su nieto

Viral denuncia por la peligrosa maniobra de un camionero en Ruta 33
Un motociclista registró el momento en que un camión casi lo embiste de frente al realizar un sobrepaso imprudente entre Firmat y Chovet. El video se volvió viral.
La directora de Ballet Salta, Marina Jiménez, y su esposo fueron condenados a diez años de prisión tras ser considerados responsables de abusar de su nieto cuando era menor de edad. El fallo corresponde a una causa iniciada en junio de 2022 y se transformó en uno de los casos más sensibles para el ámbito cultural de la provincia.
La denuncia fue presentada por la propia víctima en la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración, sostuvo que los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron hasta sus 17, principalmente en la vivienda de sus abuelos en Salta. También mencionó episodios ocurridos en Mar del Plata, donde la familia solía vacacionar, según publicó el medio El Tribuno.
Aníbal Jiménez, padre del joven, confirmó la condena y señaló que desde el primer momento confió en el testimonio de su hijo, acompañándolo en cada etapa del proceso judicial.
Por el momento, ambos acusados seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Aún no se informó si el cumplimiento de la pena será efectivo.
Tras conocerse la decisión judicial, Ballet Salta emitió un comunicado en el que aclaró que la sentencia no está firme y que se encuentran en trámite los recursos previstos por la legislación vigente. Además, informó que Marina Jiménez continúa eximida de prisión y cumpliendo las obligaciones procesales.
La institución expresó que, con más de cincuenta y cinco años de trayectoria, mantiene su compromiso con la transparencia y el respeto hacia su comunidad, sus alumnos y el público. También señaló que las actividades continuarán desarrollándose, adaptándose al contexto judicial y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural.
