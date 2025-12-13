El Hospital Vilela suma terapia canina para niños internados
La iniciativa busca reducir el estrés y la ansiedad en pacientes pediátricos mediante visitas controladas de perros, bajo un protocolo oficial elaborado junto al Imusa.
ANMAT y SENASA aconsejan no consumir un lote específico de queso Cremón doble crema por riesgo microbiológico, aun cuando esté vencido o congelado.Sociedad13/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitieron una alerta sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un producto lácteo de primera marca.
Se trata del queso Cremón doble crema de La Serenísima, en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 por la firma Mastellone Hnos. S.A. en su planta de Trenque Lauquen, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025.
Según se informó oficialmente, el hallazgo fue posible gracias a un sistema de vigilancia genómica del SENASA, con análisis confirmatorios realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”.
Si bien el producto ya se encuentra fuera de su fecha de caducidad, las autoridades sanitarias advirtieron que existe la posibilidad de que algunas unidades hayan sido conservadas o congeladas por los consumidores. Por este motivo, recomiendan no consumir bajo ningún concepto el lote mencionado, incluso si el queso fue fraccionado.
Desde la empresa productora indicaron que, bajo supervisión del SENASA, se llevó adelante una investigación interna que permitió identificar y erradicar el foco de contaminación. Además, se aplicó el protocolo de retiro y destrucción del lote afectado en todo el país, junto con el refuerzo de los controles en la línea de producción.
La advertencia cobra especial relevancia para los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas, ya que la listeriosis puede provocar complicaciones graves como meningitis o septicemia.
La Listeria monocytogenes es una bacteria capaz de sobrevivir y multiplicarse a temperaturas de refrigeración. Los síntomas pueden aparecer hasta 70 días después de la ingesta, e incluyen fiebre, diarrea, cansancio y, en los casos más severos, infecciones sistémicas.
