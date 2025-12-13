Condenan a la directora de Ballet Salta por abuso a su nieto
La iniciativa busca reducir el estrés y la ansiedad en pacientes pediátricos mediante visitas controladas de perros, bajo un protocolo oficial elaborado junto al Imusa.Sociedad13/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Hospital de Niños Víctor J. Vilela puso en marcha un nuevo protocolo que permite la visita de perros como parte de una terapia emocional destinada a niñas y niños que atraviesan situaciones de salud complejas. La propuesta se desarrolla de manera conjunta con el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Centro de Adopción Animal Municipal (CAAM).
Durante la primera jornada participaron profesionales del Imusa, entre ellos Elisa Martino, y el adiestrador Juan Gnoato, del CAAM. La experiencia incluyó la visita de los perros Cala y Zafira, que generaron una respuesta positiva inmediata en los pequeños pacientes.
“Para nosotros es un placer haber podido incorporar este nuevo protocolo. Estamos muy contentos de poder sumar estas visitas de animales, en este caso perros”, expresó la funcionaria Guaymas. Además, explicó que la iniciativa se encuentra respaldada por el decreto del Concejo Municipal Nº 66.780, que establece los requisitos que deben cumplir los animales para poder ingresar al hospital.
En ese marco, Guaymas destacó el impacto positivo de la terapia canina en niños internados. “Realmente disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Acabamos de ver a un niño que estaba desanimado y, después de la visita, se mostró contento. Eso se refleja claramente”, relató, remarcando el agradecimiento de las familias.
Invitación y requisitos para las familias
Desde el hospital y el Imusa invitaron a las familias de niñas y niños internados a solicitar el permiso institucional correspondiente para que puedan llevar a su propio perro, siempre que cumpla con el protocolo sanitario y de comportamiento.
Al respecto, Elisa Martino explicó que los animales deberán ser evaluados en cuanto a su estado de salud, contar con vacunas al día y estar desparasitados. “Queremos promocionar que vengan los perros de las familias. Mientras tengan buen temperamento y cumplan con los requisitos sanitarios, no habría inconvenientes”, señaló.
Las visitas tendrán una duración máxima de 30 minutos y siempre deberán realizarse con un adulto responsable que controle el comportamiento del animal. El protocolo excluye a perros con antecedentes de conductas agresivas y tendrá una vigencia inicial de seis meses, con supervisión permanente.
Los animales ingresantes son seleccionados por un comité evaluador, teniendo en cuenta su salud, vacunas, edad, comportamiento y vínculo con el paciente.
Un enfoque terapéutico integral
En relación al adiestramiento, Juan Gnoato explicó que el proceso comienza con una estimulación temprana desde los 65 días de vida del perro. “No buscamos una raza específica, sino perros equilibrados, aptos para este tipo de actividades”, detalló. Actualmente, el enfoque está puesto en perros de terapia emocional, orientados a acompañar a niños hospitalizados.
Por su parte, la secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez, destacó que esta iniciativa forma parte de una mirada integral sobre la salud. “Estas estrategias también generan un efecto terapéutico favorable en niños y niñas que atraviesan situaciones de angustia durante un tratamiento”, afirmó.
Según la Asociación Argentina de Terapia Asistida, las intervenciones con perros contribuyen a mejorar el bienestar físico, emocional, social y cognitivo de las personas, funcionando como un nexo facilitador entre el paciente y el equipo de salud.
Cada vez más instituciones de salud, tanto públicas como privadas, adoptan este tipo de abordajes, y el Hospital Vilela se suma así a una iniciativa que ya se desarrolla en distintas partes del mundo, con resultados positivos y visibles en el estado anímico de los pacientes.
