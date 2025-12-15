Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a demostrar por qué dominan el pádel mundial. El argentino y el español se consagraron campeones de las Masters Finals de Premier Padel en Barcelona tras vencer en una final vibrante a Federico Chingotto y Alejandro Galán por 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4), en un partido que se extendió durante dos horas y 53 minutos.

El primer set fue extremadamente parejo y se definió por detalles. Tapia y Coello lograron un quiebre temprano, pero no pudieron sostener la ventaja ante la regularidad de sus rivales. En el tie break, Chingotto y Galán aprovecharon los errores en momentos clave y se quedaron con el parcial inicial.

En el segundo set, los líderes del ranking mostraron carácter. A pesar de desperdiciar varias oportunidades de quiebre, lograron imponer su juego en el tramo final del parcial para igualar el partido y estirar la definición a un tercer set.

La manga decisiva mantuvo la paridad de principio a fin. Tapia elevó notablemente su nivel y fue determinante en ataque, sumando winners desde todos los sectores de la cancha. Aunque Coello falló en un momento clave que permitió la reacción de los Nº2, la pareja supo recomponerse, forzó el tie break y allí mostró su fortaleza mental.

Con autoridad, Tapia y Coello sacaron una rápida ventaja y, tras desperdiciar algunos match points, cerraron el encuentro con un potente smash del argentino. De esta manera, levantaron su 13º trofeo de la temporada y cerraron un año histórico como la mejor pareja del circuito.

En la rama femenina, Bea González y Claudia Fernández se consagraron campeonas tras vencer a Delfina Brea y Gemma Triay por 6-4, 0-6 y 6-3, confirmando su gran cierre de temporada. Además, Ariana Sánchez y Paula Josemaría se despidieron como dupla con un triunfo que les aseguró el tercer puesto, mientras que en el cuadro masculino ese lugar fue para los argentinos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno.