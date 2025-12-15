Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a demostrar por qué dominan el pádel mundial. El argentino y el español se consagraron campeones de las Masters Finals de Premier Padel en Barcelona tras vencer en una final vibrante a Federico Chingotto y Alejandro Galán por 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4), en un partido que se extendió durante dos horas y 53 minutos.
El primer set fue extremadamente parejo y se definió por detalles. Tapia y Coello lograron un quiebre temprano, pero no pudieron sostener la ventaja ante la regularidad de sus rivales. En el tie break, Chingotto y Galán aprovecharon los errores en momentos clave y se quedaron con el parcial inicial.
En el segundo set, los líderes del ranking mostraron carácter. A pesar de desperdiciar varias oportunidades de quiebre, lograron imponer su juego en el tramo final del parcial para igualar el partido y estirar la definición a un tercer set.
La manga decisiva mantuvo la paridad de principio a fin. Tapia elevó notablemente su nivel y fue determinante en ataque, sumando winners desde todos los sectores de la cancha. Aunque Coello falló en un momento clave que permitió la reacción de los Nº2, la pareja supo recomponerse, forzó el tie break y allí mostró su fortaleza mental.
Con autoridad, Tapia y Coello sacaron una rápida ventaja y, tras desperdiciar algunos match points, cerraron el encuentro con un potente smash del argentino. De esta manera, levantaron su 13º trofeo de la temporada y cerraron un año histórico como la mejor pareja del circuito.
En la rama femenina, Bea González y Claudia Fernández se consagraron campeonas tras vencer a Delfina Brea y Gemma Triay por 6-4, 0-6 y 6-3, confirmando su gran cierre de temporada. Además, Ariana Sánchez y Paula Josemaría se despidieron como dupla con un triunfo que les aseguró el tercer puesto, mientras que en el cuadro masculino ese lugar fue para los argentinos Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.