Yocco definió su equipo y los ejes de gestión para Elortondo
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
La ex presidenta comunal repasó logros, cuestionó a la gestión entrante y defendió su administración, destacando obras, transparencia y la situación heredada.Regionales11/12/2025SOFIA ZANOTTI
En un acto institucional marcado por un tono político firme y momentos de fuerte contenido emocional, Yamila Gallisso entregó este martes el mando de la Comuna de Melincué y presentó un extenso balance de su gestión. Frente a vecinos, instituciones y funcionarios, repasó avances, denuncias y definiciones sobre el rumbo de la administración local.
“La entrega de este mandato es un momento de balance y de gratitud, con el compromiso intacto hacia mi comunidad”, comenzó su discurso la ex mandataria, quien agradeció a su equipo y destacó el apoyo recibido durante estos años.
Un contexto crítico al asumir
Gallisso recordó que inició su gestión en un escenario complejo, heredado de la administración anterior encabezada por Silvio Garbolino —quien hoy vuelve a ocupar la presidencia comunal—. Según detalló, la comuna atravesaba deudas con proveedores, mutuales y prestamistas, además de un marcado deterioro institucional.
“Nos tocó asumir una institución devastada, con iliquidez financiera y un pueblo que había perdido la confianza en la política”, señaló. En ese marco, dijo que el principal desafío fue ordenar las cuentas y recuperar la capacidad operativa del Estado local.
Denuncias y críticas a la gestión entrante
Uno de los tramos más tensos estuvo vinculado a su relación con Garbolino. Gallisso afirmó que “la nueva gestión tiene la misma cabeza que llevó a la decadencia” y apuntó que “es la misma persona que huyó cuando la situación se puso difícil”.
La ex mandataria aseguró que actuó con transparencia y que realizó denuncias ante la Justicia por supuestas irregularidades en el cobro de dietas, vinculadas a transferencias desde cuentas comunales hacia cuentas personales por montos superiores a los permitidos.
“Nunca me victimizé. Cuando tuve pruebas, denuncié y me puse a disposición de la Justicia”, sostuvo.
Trabajo ad honorem y acompañamiento institucional
Gallisso destacó el rol de los integrantes de la comisión comunal, quienes —dijo— trabajaron durante meses sin percibir remuneración. “Fue una comisión comprometida, que dejó horas de su vida para sacar adelante a Melincué”, valoró.
También subrayó el acompañamiento a las instituciones locales, garantizando aportes educativos y entregando más de 15 millones de pesos al club para el sostenimiento de las actividades deportivas.
Obras, inversión y Estado presente
Entre los principales puntos de su balance, la ex presidenta comunal enumeró pavimento, cordón cuneta, iluminación LED, mejoras de espacios públicos y avances en la obra de gas. Además, indicó que se instalaron juegos en las tres plazas y se ampliaron servicios esenciales.
La salud tuvo un capítulo central: guardias médicas cubiertas, aportes de casi 90 millones de pesos al sistema sanitario y la inauguración de una nueva sala médica y de enfermería junto al Ministerio de Salud provincial.
En cuanto a servicios y obras estratégicas, Gallisso puso en valor el trabajo con la cooperativa de agua potable, la extensión de la red troncal y la adquisición de maquinaria propia. También mencionó el inicio de la obra de la sala velatoria, una demanda histórica.
Más de 500 millones en obra pública sin deuda
La ex mandataria remarcó que su gestión ejecutó más de 500 millones de pesos en obra pública sin endeudar a la comuna. Señaló que se realizaron 20 licitaciones en menos de dos años, con la construcción de 15 cuadras de pavimento, 20 de cordón cuneta y la incorporación de maquinaria, camiones y una estación de bombeo moderna.
Asimismo, mencionó gestiones para la repavimentación del acceso por Ruta 93 y la construcción de nuevas rotondas.
Rendición de cuentas y cierre
Gallisso afirmó que entrega “una administración ordenada, con documentación clara, registros actualizados y obras con financiamiento asegurado”. Reforzó la importancia de la continuidad institucional como valor democrático.
Al finalizar, agradeció al personal comunal, a las instituciones, a su familia y a toda la comunidad. “Hoy cierro una etapa, pero no me voy. Continúo como una vecina comprometida con el progreso de Melincué”, expresó.
“Entrego el mando, pero no mi compromiso”, concluyó.
