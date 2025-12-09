Secuestran más de siete toneladas de marihuana en un control de Gendarmería
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 14, donde un escáner y un perro detector permitieron descubrir la droga oculta en cofres de madera. El conductor fue detenido.
El Ministerio de Salud de Santa Fe puso en marcha un operativo especial tras confirmarse un caso de sarampión en un niño de dos años residente en Entre Ríos, quien había permanecido 24 horas en Casilda días antes de iniciar los síntomas. La medida busca reconstruir posibles contactos, verificar coberturas de vacunación y reforzar la alerta sanitaria.
Según informaron desde la Provincia, las acciones incluyen la identificación de personas expuestas, la revisión de las actividades realizadas por el menor durante su estadía, el control de los esquemas de inmunización y la sensibilización de efectores públicos y privados para la notificación inmediata de cuadros febriles con erupciones.
La directora provincial de Promoción y Prevención, Analía Chumpitaz, indicó que la confirmación del caso llegó el 5 de diciembre. “Nos pusimos en contacto inmediatamente con la provincia de Entre Ríos y nos confirmaron que diez días previos al inicio de los síntomas había estado durante 24 horas en la localidad de Casilda”, detalló.
En este marco, se activó el protocolo para descartar transmisión local. “Buscamos el caso cero y no existe, debido a que el niño estuvo durante esas 24 horas solamente con su mamá. Eso nos da tranquilidad, pero igualmente reforzamos la inmunización en ese barrio y en toda la localidad”, explicó Chumpitaz.
La funcionaria recordó que la vacunación es la principal herramienta preventiva. “La vacuna es obligatoria, gratuita y está disponible en todos nuestros vacunatorios. Toda persona desde el primer año de vida debe tener dos dosis”, subrayó. También señaló que el niño se había trasladado con su madre en un remís proveniente de Santa Elena, y que no realizaron actividades en la ciudad por un motivo familiar.
Aunque hasta el momento no se registran casos sospechosos, el protocolo continúa activo. “Es necesario que médicos y pediatras se sensibilicen y notifiquen cualquier síndrome febril exantemático”, agregó.
Chumpitaz destacó además la importancia de completar los esquemas de vacunación en todas las edades. “Los adolescentes y adultos deben tener dos dosis. Si la persona tuvo sarampión, se considera inmunizada, pero debe controlar el resto de sus vacunas”. También recomendó evitar viajes a zonas con brotes para quienes no tengan el esquema completo.
