Secuestran más de siete toneladas de marihuana en un control de Gendarmería
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 14, donde un escáner y un perro detector permitieron descubrir la droga oculta en cofres de madera. El conductor fue detenido.
Un motociclista registró el momento en que un camión casi lo embiste de frente al realizar un sobrepaso imprudente entre Firmat y Chovet. El video se volvió viral.Sociedad11/12/2025SOFIA ZANOTTI
Una publicación realizada por el motociclista Tere Reynoso generó fuerte repercusión en redes sociales tras mostrar una maniobra temeraria en la Ruta Nacional N° 33, en el tramo que une Firmat con Chovet. El video, titulado “Asesino al volante”, expone el instante en que un camión estuvo a punto de colisionar de frente con él.
Según relató Reynoso, el conductor del camión realizó un sobrepaso sin la distancia necesaria y se encontró de inmediato con la motocicleta circulando en sentido contrario. La situación obligó al vehículo de mayor porte a desviarse hacia la banquina para evitar el impacto.
El motociclista, oriundo de Maggiolo, compartió el material acompañado de un mensaje irónico dirigido al chofer involucrado, a quien describió como un “hermoso sujeto que casi me pasa por encima”. Además, remarcó la importancia de mantener la atención constante al conducir, no solo por el propio accionar, sino también por las maniobras de quienes circulan en sentido contrario.
El hecho reavivó el debate sobre la seguridad vial en una de las rutas más transitadas de la región y los riesgos que generan los sobrepasos imprudentes.
